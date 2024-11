Chiesa e un difensore, maxi incrocio Juve-Inter: la svolta

Chiesa e un difensore. Tra campionato e coppe europee si insinua sempre il mercato con le sue voci intriganti che parlano di possibili, e probabili, ritorni.

E’ entrato novembre, le temperature diminuiscono mentre aumentano le voci attorno al sempre più imminente mercato di gennaio. Giornata dopo giornata, turno dopo turno, il campionato e le coppe europee stanno entrando nel vivo.

Come sempre non mancano le sorprese. In positivo ed in negativo. E se in Europa si registrano le frequenti cadute delle due compagini più forti e titolate, Real Madrid e Manchester City, nel campionato di Serie A regna un sostanziale equilibrio dal momento che sei formazioni sono raccolte in soli quattro punti. Le prime undici giornate di campionato hanno dato responsi che appaiono già indicativi. I campioni d’Italia dell’Inter, formazione da tutti indicata come indiscussa, e quasi indiscutibile, favorita per la vittoria finale, non sta convincendo pienamente.

Chiesa e un difensore. Il derby d’Italia si ‘gioca’ sul mercato

La stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi sembrava dovesse avere i connotati di una marcia trionfale. Diverse valide avversarie, ma nessuna all’altezza dei campioni in carica.

Maurizio Russo di CalcioMercato.it ci ha presentato un volto diverso dell’Inter campione d’Italia. Ha ricordato, infatti come, per la prima volta, Simone Inzaghi abbia spesso ricordato pubblicamente come le dirette concorrenti allo scudetto si siano rinforzate sul mercato. Parole e musica che all’Inter hanno già ‘ascoltato’ con José Mourinho prima e con Antonio Conte poi. Ed il suo addio all’Inter a fine stagione non è più un’eventualità così fantasiosa.

Ora, però, il tecnico nerazzurro pretende che Ausilio e Marotta ritornino sul mercato per un difensore ed un attaccante. Kiwior dell’Arsenal o Ismajli dell’Empoli sono obiettivi concreti dei nerazzurri. Guarda caso i medesimi obiettivi sui quali ha puntato anche la Juventus. Per rinforzare l’attacco ecco poi Raspadori del Napoli, attaccante, e prospetto, da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli. E dal momento che nei pensieri della ‘Beneamata’ la Juventus è un pensiero sempre presente, ecco, immancabile, la suggestione dell’ex bianconero Chiesa, ora al Liverpool.

Juve-Inter non finisce mai.