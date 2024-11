Huijsen torna in Serie A, una big lo prende a gennaio

Dean Huijsen torna sui campi della Serie A? L’indiscrezione è delle ultime ore: colpo a gennaio per un top club

La stagione calcistica 2024/25 è ormai entrata nel vivo e molte squadre hanno già iniziato a tirare le prime somme, facendo anche qualche considerazione in vista del mercato di gennaio. In tal senso, uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni a livello internazionale è quello di Dean Huijsen.

Il giovane difensore spagnolo, dopo un’ottima esperienza di sei mesi in prestito alla Roma, è stato ceduto in estate dalla Juventus al Bournemouth per una cifra vicina ai 20 milioni di euro (15 di parte fissa + 3 di bonus). Con la squadra di britannica, tuttavia, Huijsen sta trovando poco spazio – finora ha collezionato solo cinque presenze tra Premier League e coppa nazionale – e voci di corridoio riferiscono che il classe 2005 si starebbe guardando intorno poiché vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Serie A, ipotesi ritorno di Huijsen: ecco la possibile destinazione

Del resto, gli estimatori non mancano ed Huijsen farebbe comodo a parecchie squadre in giro per l’Europa. Soprattutto in Serie A, campionato in cui – come dicevamo sopra – ha lasciato un ricordo molto positivo. Tanto che, sempre stando alle indiscrezioni, un top club sarebbe pronto a prenderlo già nel cosiddetto “mercato di riparazione” che si aprirà tra meno di due mesi.

Il club in questione è il Milan, che ritiene il 19enne iberico il profilo giusto per dare una marcia in più alla sua difesa. Nel dettaglio, i rumors delle ultime ore sostengono che a fare il nome di Huijsen alla società rossonera sarebbe stato Paulo Fonesca. Il tecnico portoghese vedrebbe nell’ex giocatore della Juventus Next Gen un profilo utile in entrambe le fasi, potendo contare su un bagaglio tecnico di tutto rispetto e su numeri importanti sotto l’aspetto realizzativo (20 gol e 5 assist in 91 match ufficiali disputati in carriera).

Al momento non risulta ancora nessuna trattativa in corso, ma le parti in causa avrebbero già cominciato a sondare il terreno per un possibile trasferimento. Anche Zlatan Ibrahimovic stima il ragazzo, e chissà che non si riveli decisivo proprio un suo personale affondo nelle prossime settimane. La formula dell’affare potrebbe essere quella del prestito secco o con opzione (diritto o obbligo di riscatto). Staremo a vedere se tale notizia sarà confermata e come eventualmente evolveranno le cose.