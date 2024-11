Juventus, colpo di scena Nico Gonzalez: arriva l’ufficialità sulla partenza del giocatore argentino. Ecco cosa è successo

Fermo da diverso tempo, ieri Nico Gonzalez, anche in maniera incredibile a dire il vero, è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina Scaloni per i prossimi impegni dell’Albiceleste.

Qualcuno dentro la Juventus, soprattutto i tifosi c’è da dirlo, non l’ha presa benissimo: com’è possibile che un giocatore che è fuori da diverso tempo per un problema muscolare e che non gioca da diverse settimane possa affrontare un viaggio oceanico per poi, quasi sicuramente, essere rispedito a casa? Una domanda lecita, corretta, che si sono posti tutti. E a quanto pare le cose nell’arco di pochissimo tempo sono cambiate in maniera importante. Almeno stando alle informazioni che poco fa sono state riportate dal giornalista argentino Gastol Edu.

Juventus, Nico Gonzalez rimane a Torino

Sul proprio account X ha scritto questo: “Nico Gonzalez non viaggerà con l’argentina, resterà invece a Torino per recuperare al meglio dall’infortunio”. Una notizia di buon senso, una cosa di buon senso per tutti, e un problema in meno per Thiago Motta. Anzi, a dire il vero, un pensiero in meno per l’allenatore della Juventus che sperava in una soluzione del genere: il rischio sarebbe stato enorme e non valeva davvero la pena.

Si attende solo l’ufficialità della scelta da parte della Federcalcio argentina. Nico Gonzalez quindi non dovrà sobbarcarsi questo viaggio dall’altra parte del mondo e in tutta tranquillità cercherà di mettersi a disposizione della Juventus alla ripresa del campionato dopo la sosta.