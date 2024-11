Brutta tegola Dybala, l’argentino non se ne fa una ragione

Problemi per Paulo Dybala che sta attraversando il suo periodo più difficile: la scelta del mister sta facendo discutere.

Questa non è di certo la stagione più esaltate per Paulo Dybala che dopo aver deciso di restare a Roma, in estate sembrava tutto fatto per il suo passaggio agli arabi dell’Al-Qadsiah, si è trovato costretto a dover vivere l’anno più difficile in giallorosso. Crisi di risultati per il club capitolino e la colpa è anche della poca serenità che si respira all’interno dello spogliatoio.

Con Daniele De Rossi in panchina sembrava potesse iniziare un nuovo ciclo ma alla fine la dirigenza ha optato per l’esonero. Addio all’ex bandiera giallorossa e benvenuto ad Ivan Juric, tecnico recentemente liberatosi dal Torino che non sembra essersi però rivelato la scelta migliore. La squadra continua a non dare alcun segnale di ripresa e questo è un problema per i giocatori.

Insomma, Dybala ha deciso di rimanere e ora è costretto a misurarsi con la bufera che da settimane continua a soffiare su Trigoria. L’ex Juventus ha però degli obiettivi concreti in mente e di questo passo potrebbe tornare sui propri passi circa l’addio, dopo l’ultima scelta del tecnico l’argentino potrebbe anche pensare di fare le valigie in inverno.

Roma, Dybala è un problema: il tecnico lo ha fatto fuori

Se non andrà via a gennaio lo farà quasi certamente in estate, l’avventura a Roma di Dybala sembra ormai conclusa. A mettere la parola fine a questo mini ciclo pare averci pensato il commissario tecnico Lionel Scaloni che con grande sorpresa ha deciso di tenere fuori la Joya dalle convocazioni dell’Argentina.

Nuovi impegni in vista per la nazionale Albiceleste che durante la sosta tornerà in campo per blindare il proprio posto alla prossima Coppa del Mondo. Nel 2026 il Mondiale tornerà in campo e l’Argentina vorrà difendere il titolo, purtroppo rischia però di farlo senza alcuni dei protagonisti del Qatar. Tra questi figura proprio Dybala la cui esclusione sta facendo molto discutere.

Prestazioni opache e scarsa forma fisica da parte dell’ex Juve che di questo passo rischia di rimanere fuori anche nell’appuntamento più importante. A commentare la vicenda è stato il suo compagno di nazionale Rodrigo De Paul che, durante un’intervista per Sky Sport, si è così espresso: “Dybala è un grande giocatore ma dobbiamo accettare le decisioni del mister“. Peccato che chi non sembra aver mandato giù la scelta sia proprio il numero 21 della Roma.