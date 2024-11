Un regalo del Diavolo per la Juve: arriva il vice Vlahovic a gennaio

Sembra essere sempre più vicino un colpo in casa Juventus con i bianconeri che sono pronti a regalare a Thiago Motta un vice Vlahovic per la seconda parte di stagione.

La lunga assenza di Milik per infortunio sta complicando e non poco la situazione alla Juventus che può contare sul solo Vlahovic come centravanti di ruolo in questa prima parte di stagione.

La partenza di Moise Kean, autentico trascinatore ora della Fiorentina di Raffaele Palladino, ha lasciato un buco in attacco alla Juventus con i bianconeri che, complice anche gli infortuni di Milik e Nico Gonzalez, deve fare affidamento al solo Vlahovic come centravanti. L’intenzione di Cristiano Giuntoli è quella di andare a rinforzare l’attacco a disposizione di Thiago Motta con un attaccante di livello internazionale che vada ad aumentare il livello tecnico della squadra.

Juventus, Thiago Motta accontentato sul mercato: in arrivo un bomber

La Juventus ha messo nel mirino Joshua Zirkzee in vista della seconda parte di stagione ed ha tutta l’intenzione di riportare in Italia l’ex centravanti del Bologna passato al Manchester United durante la scorsa estate.

Pagato circa 42 milioni di euro, Joshua Zirkzee non è riuscito ancora a dimostrare tutto il suo valore al Manchester United complice un inizio di stagione difficile per i Red Devils. L’attaccante classe 2001 è stato fortemente voluto da ten Hag in estate con i due che, stando a quanto affermato dal Sun, avrebbero avuto qualche discussione per via di una forma fisica non ottimale dell’ex attaccante rossoblu.

L’esonero di ten Hag cambia le carte in tavola in casa Manchester United con i Red Devils che ora attendono di affidare la propria panchina ad Amorim che saluterà lo Sporting CP per iniziare la propria avventura in Inghilterra. Una decisione che porterà ad una rivalutazione dell’organico da parte del nuovo staff che dovrà decidere cosa fare con i calciatori presenti in rosa. Zirkzee è un pallino di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di riportarlo subito in Italia.

Il giocatore non si opporrebbe di certo ad un trasferimento in bianconero con la Juventus pronta a mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto per assicurarsi il bomber della nazionale olandese. Un colpo che andrebbe a rinforzare la rosa di Thiago Motta dando così l’ok alla partenza di Milik, ormai fuori dai piani della società ed in attesa del recupero dall’infortunio.