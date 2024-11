Dybala e Cuadrado di nuovo alla Juventus: situazione incredibile

Le ultime dichiarazioni ed i pareri su questo calciatore in forza alla Juventus richiamano in causa due fuoriclasse passati in bianconero.

La Juventus nello scorso decennio, quello vissuto tra il 2011 ed il 2020, ha vinto numerosissimi trofei, in particolare grazie alla guida pragmatica e vincente di tecnici come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ma va detto che la forza di quella Juve si basava su un gruppo solido e ricco di fuoriclasse, calciatori capaci di fare la differenza in difesa ed in attacco.

Una squadra molto lontana, almeno nel tasso di qualità tecnica, rispetto a quella attuale o degli ultimi anni, quando si è dovuta accontentare della vittoria di una Coppa Italia o della qualificazione in Champions League, restando invece distante dalla lotta allo Scudetto. Parliamo invece di una Juve che riscuoteva successo anche in Europa, andandosi a giocare due finalissime della coppa dalle grandi orecchie.

Tra i maggiori talenti di quegli anni spiccavano senza dubbio Paulo Dybala e Juan Cuadrado, calciatori di grandissime capacità tecniche ed atletiche che ancora oggi militano in Serie A: l’argentino è la stella della Roma attuale, mentre il colombiano si è rilanciato all’Atalanta, dopo un’annata di passaggio all’Inter che molti suoi ex tifosi bianconeri non hanno per nulla accettato.

La Juve ha già in casa l’erede di Dybala e Cuadrado: ecco chi è

Due calciatori che facevano la differenza qualche anno fa in maglia bianconera; Dybala con il suo sinistro magico ed il ruolo da fantasista cucitogli sulla pelle. Cuadrado con le sue sgroppate e l’agilità da gazzella, che lo rendeva imprendibile per molti terzini avversari.

Un giornalista molto noto per essere un estremo anti-juventino, ovvero Paolo Ziliani, ha con ironia scovato l’erede contemporaneo nella Juve di Dybala e Cuadrado. Si tratta di Francisco Conceiçao, il giovane attaccante esterno portoghese preso in prestito dal Porto. Ma il paragone con i due ex fuoriclasse non è tanto legato alle qualità in campo, bensì alla tendenza di buttarsi e simulare.

Gli stessi Dybala e Cuadrado ai tempi della Juve erano tacciati di essere dei ‘cascatori‘ esagerati, in particolare il colombiano per un rigore storico conquistato contro l’Inter per fallo inesistente di Perisic. Ziliani sul suo account X ha paragonato l’ultima prodezza di Conceiçao in Lille-Juventus ai suoi predecessori, visto il modo con cui ha cercato il fallo da rigore poi concesso e realizzato da Vlahovic.

“La Juventus ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere né Cuadrado né Dybala: Francisco Conceiçao (quello per cui si è pianto una settimana per l’ammonizione per simulazione in Juve-Cagliari)”. Il post di Ziliani molto polemico, correlato dalle immagini del fallo molto discutibile ai suoi danni contro il Lille, che ricorda da vicino il già citato episodio di Juve-Inter con Cuadrado del 2021.