Il Milan fissa il prezzo, alla Juve a gennaio: altro affare alla Kalulu

Svolta clamorosa per la Juventus, il Milan apre all’affare per gennaio: dopo Kalulu, un altro rossonero può arrivare a Torino

Si torna a parlare di mercato in casa Juventus. La stagione è ormai entrata nel vivo, gennaio si sta avvicinando ed è chiaro che qualcosa andrà fatto per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta, soprattutto dopo il gravissimo infortunio che ha privato il tecnico di un pilastro della squadra come Bremer. Tra i tanti nomi che si sono fatti per la sostituzione del brasiliano, a sorpresa nelle ultime ore è tornato di moda un big di casa Milan. Un giocatore importantissimo ma non incedibile per il club rossonero, che a quanto trapela avrebbe già fissato il prezzo.

Può sorridere Thiago Motta. Se c’è una cosa di cui può essere sicuro è che la dirigenza non ha alcuna intenzione di lasciarlo privo di un’alternativa importante in difesa per tutto il resto della stagione. L’infortunio di Bremer ha convinto i vertici societari a rimettere mano al mercato e a gennaio è molto probabile che una pedina importante in difesa arriverà fin dai primi giorni.

E se per qualche settimana si è parlato di un affare Skriniar molto difficile, seppur non impossibile, la pista più calda in queste ore sembrerebbe portare ancora una volta a Milano. Dopo l’affare Kalulu, giudicato più che positivamente dalle parti di Torino, la Juve potrebbe infatti chiudere un altro affare con il Milan, strappando a un prezzo più che competitivo quello che a lungo è stato considerato uno dei migliori difensori centrali della Serie A.

Juventus, super colpo dal Milan: fissato il prezzo, affare incredibile

Titolare ma non più inamovibile in casa Milan, complice l’arrivo di Pavlovic e l’esplosione di altri centrali difensivi già presenti nella rosa rossonera, come Thiaw e Gabbia, Fikayo Tomori in questo momento resta una pedina molto importante per Paulo Fonseca, ma non un incedibile.

Al giusto prezzo, la dirigenza potrebbe accettare di farlo partire, come fatto durante la scorsa estate con Kalulu. Resta da capire se la Juventus vorrà accettare però la valutazione che i rossoneri fanno del difensore centrale inglese, giocatore di grande esperienza ma ancora piuttosto giovane, pronto per il presente ma anche per il futuro.

La richiesta dei rossoneri in questo momento, stando ad alcuni rumor di mercato, sarebbe di circa 20 milioni di euro. Un prezzo probabilmente superiore a quanto effettivamente Giuntoli vorrebbe spendere nella campagna acquisti di gennaio. Anche per questo motivo il Football Director starebbe lavorando su una nuova soluzione alla Kalulu.

Anche Tomori potrebbe, in altre parole, arrivare a Torino in prestito oneroso, per circa 4-5 milioni, con un diritto di riscatto importante al termine della stagione. In questo modo, dovesse il calciatore fare bene, il Milan si ritroverebbe in cassa quanto richiesto a giugno. Dovesse invece Tomori non convincere appieno, la Juventus non avrebbe investito una somma fuori mercato ma avrebbe comunque ‘tappato la falla’ rappresentata dall’assenza prolungata di Bremer.

Al momento non c’è comunque in piedi ancora alcuna trattativa. Si tratta di una suggestione di mercato che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. Anche se non è detto che alla fine Giuntoli non tiri fuori dal cilindro un nome a sorpresa in grado di rappresentare la miglior soluzione per la Juventus nel rapporto qualità-prezzo.