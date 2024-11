Rescissione e nuova svolta: saluta la Juve a gennaio

Rescissione e nuova svolta. Forse gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per dirsi addio. La Juve pronta a salutare un protagonista.

Il calcio è in continuo fermento. Tra turni di campionato e coppe europee siamo giunti a novembre. Meno di due mesi all’inizio del mercato di riparazione di gennaio.

E a poco più di due mesi dall’inizio della nuova stagione sono già numerosi i club che devono porre rimedio agli errori estivi. Errori di mercato che non sono stati compiuti soltanto in Italia. Operazioni raccontate con sommo entusiasmo che poi non possono far altro che portare alla luce un fallimento multimilionario. E’ approdato sul suolo dorato dell’Araba Saudita due anni fa accolto come un re dall’Al Hilal grazie ad un contratto da 100 milioni di euro annui. L’Al Hilal sta ora pensando di liberarsi di Neymar nella prossima finestra di mercato di gennaio dopo che l’attaccante ha disputato, in due stagioni, soltanto 7 partite.

Secondo quanto riportato da goal.com il Santos intende riportare Neymar in Brasile.

Rescissione e nuova svolta: Danilo lascia la Juventus

Il Santos non ha soltanto Neymar nel mirino. Tra i nomi papabili al grande rientro in Brasile vi è anche il bianconero Danilo.

Il difensore, e capitano, della Juventus sta vivendo un inizio di stagione complicato. L’intesa con il nuovo tecnico bianconero, Thiago Motta, sembra che non sia ancora scattata e pare difficile che ciò possa accadere in tempi brevi. Il difensore brasiliano ha il contratto con la Juventus che scadrà a giugno del 2025. Ogni giorno cha passa si rafforza l’idea che possa lasciare i bianconeri. Difficile, però, che questo possa accadere a gennaio. La Juventus, che ha già perduto Bremer, non può perdere anche Danilo. Nemmeno il Danilo ‘distratto’ di questa stagione. Il Santos, il natio Brasile sono, però, tentazioni forti. E forse proprio un brasiliano ‘italianizzato’ potrebbe mettere fine all’avventura in bianconero di Danilo. Forse già a gennaio.