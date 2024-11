Scatta la ‘denuncia’ per Conceicao: Lille-Juventus non è ancora finita

Lille-Juventus e lo strascico postgara che dura ancora: addirittura scatta la “denuncia” per Francisco Conceiçao

La Champions League ha portato in dote un buon pareggio per la Juventus. I bianconeri non sono andati oltre l’1-1 ma contro un avversario decisamente impegnativo, il Lille. Basti pensare che i transalpini avevano battuto nell’ordine Real ed Atletico Madrid, non proprio due novelline della Champions.

Certo, è arrivato l’ennesimo gol incassato dai bianconeri che, dopo l’infortunio di Bremer, stanno faticando a trovare la quadratura del cerchio. Thiago Motta, però, sembra aver trovato la quadratura del cerchio: le prossime gare saranno decisive per capire se la strada intrapresa sia quella giusta.

Di certo c’è che i bianconeri sono sesti in campionato ma ad un punto dalla terza posizione e quattro dal Napoli capolista: una classifica davvero cortissima che ascrive anche Vlahovic e compagni nella lotta scudetto. In Champions League, invece, il cammino è decisamente positivo: sette punti in quattro gare ed una posizione in classifica che al momento vedrebbe i bianconeri chiamati allo spareggio per accedere al turno successivo.

Juve, guai per Francisco Conceicao dopo Lille: tifosi a bocca aperta

Se la Juventus è ora proiettata sul campionato, con il Derby contro il Torino in programma domani, si parla ancora della sfida di Champions League. L’1-1 di Lille è arrivato grazie al rigore realizzato da Dusan Vlahovic e procurato da Francisco Conceiçao: e proprio la decisione dell’arbitro ha sollevato davvero tantissime polemiche.

Nel mirino, infatti, c’è una possibile simulazione dell’estero lusitano che anche in Itali sta facendo gridare allo scandalo. Tra questi anche il giornalista Lorenzo Vendemiale che sul suo profilo X è andato giù durissimo. “Piede trascinato sul terreno, gamba allargata per cercare l’avversario, volo prima del contatto: semplicemente, Francisco Conceicao. Denunciare ogni episodio perché gli arbitri imparino a riconoscere questi simulatori seriali” ha scritto.

Insomma, il portoghese figlio d’arte è stato tacciato di simulazione, reo di aver cercato ed ottenuto il rigore con il movimento del trascinarsi la gamba sul terreno per poi cadere prima del contatto. Secondo il giornalista, quindi, ci sarebbero stati addirittura gli estremi per il cartellino giallo ai suoi danni per condotta antisportiva.

Piede trascinato sul terreno, gamba allargata per cercare l’avversario, volo prima del contatto: semplicemente, Francisco #Conceicao.

Denunciare ogni episodio perché gli arbitri imparino a riconoscere questi simulatori seriali#LilleJuve #ChampionsLeague pic.twitter.com/WaBo6368Xw — Lorenzo Vendemiale (@lVendemiale) November 5, 2024

A Lille, è bene ricordare, anche il Var ha poi confermato la decisione di campo dell’arbitro, ravvisando quindi gli estremi per la concessione del penalty.