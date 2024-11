Pogba raggiunge Salah: comunicazione lampo, è finita

Pogba raggiunge Salah. Non sarà questione di mesi. Forse basteranno soltanto poche settimane per conoscere il futuro del centrocampista francese della Juventus.

A volerlo leggere oggi si può definire come uno degli ultimi mega-flop del direttore sportivo Fabio Paratici e dell’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene, uomini, e dirigenti apicali, della Juve di Andrea Agnelli. Il bianco ed il nero, i colori della Juventus, hanno ‘vestito’, e caratterizzato, il ritorno di Paul Pogba a Torino, datato estate 2022.

Il bianco, frutto dell’entusiasmo del popolo bianconero che lo ha accolto, nuovamente, a braccia aperte, opposto al nero, figlio legittimo degli interminabili, ed almeno inizialmente, incomprensibili infortuni, causa forse non ultima della superficiale assunzione della fatidica sostanza che ha poi ‘partorito’ la squalifica per doping. Da marzo 2025 Paul Pogba potrà ritornare in campo ma la Juventus ha già comunicato all’ entourage del francese che il suo ritorno all’attività agonistica non avverrà con la maglia bianconera addosso.

Ecco quindi che il 31enne di Lagny-sur-Marne è alla ricerca di altre opportunità.

Pogba raggiunge Salah: insieme in Arabia Saudita

Conoscere da dove riprenderà il cammino agonistico di Paul Pogba è argomento che affascina perché il soggetto in questione ha comunque un grande passato. Il suo futuro dipenderà, più che mai. dalle scelte che farà, a partire dal suo prossimo club.

L’ambizione non manca al centrocampista francese, ‘ancora’ bianconero. Così come non manca alla Saudi Pro League, il massimo campionato arabo, sempre più intenzionato a proseguire il suo percorso di crescita grazie ad investimenti che non hanno eguali. L’ultima conferma, in ordine di tempo, è arrivata da TBR Football. La Saudi Pro League, tra il prossimo gennaio e, soprattutto, durante la sessione estiva, intende scendere in campo ‘pesantemente’ sul mercato puntando grandi nomi del calcio europeo.

Sotto tiro la Premier League, ma non soltanto, Il fuoriclasse del Liverpool, Mohamed Salah, è ormai da tempo un obiettivo concreto del calcio arabo, così come Paul Pogba della Juventus. La Saudi Pro League punta espressamente, tra le altre cose, a poter acquisire le prestazioni dei migliori giocatori del mondo di fede musulmana. Paul Pogba è musulmano. Se è ancora oggi uno dei migliori centrocampisti del mondo spetta solo e soltanto a Paul Pogba dimostrarlo.