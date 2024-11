Voti Juventus-Torino 2-0: Yildiz alla Del Piero. Clonate Cambiaso. Vlahovic non c’è

Voti Juventus-Torino 2-0: si è da poco concluso il derby della Mole. Tre punti ai bianconeri grazie alle reti di Weah e Yildiz. I nostri voti

Ha vinto la Juve. Con un buon primo tempo, soffrendo un po’ nella ripresa. Contava prendersi i tre punti nel derby della Mole, e così è stato. Gol di Weah nel primo tempo e di Yildiz nella ripresa.

Una partita sporca, non bella. Preventivabile, la posta in palio era alta per entrambe le formazioni. Ha vinto la squadra più forte, ma il Toro, oggettivamente, ha fatto qualcosa in più del solito quando arrivava all’Allianz come vittima sacrificale, o quasi.

Voti Juventus-Torino, bocciato Vlahovic

La Juve fa bene nel primo tempo, e con merito sblocca la partita: Cambiaso fa tutto solo a sinistra e arriva alla conclusione che Milinkovic respinge come può. La sfera arriva sui piedi di Weah che da due passi e a porta libera non può sbagliare. Nella prima parte di gara il Torino non si fa mai vedere dalle parti di Perin.

Inizia con un piglio diverso, invece, la ripresa la squadra di Vanoli. Non che crei nulla lì davanti, la Juve si difende con ordine e non rischia mai, però un poco soffre. Serve un po’ di tempo alla truppa di Motta per rimettere la testa a galla ma appena lo fa va vicina al raddoppio. Anzi, il raddoppio lo troverebbe anche con Weah, solamente che il figlio d’arte colpisce con la mano nel momento del controllo del pallone, giusto annullare e non serve nemmeno revisione Var. La Juve soffre, entra Conceicao per un assente Vlahovic e sfiora con un tiro a giro dal limite dell’area il due a zero. Il pallone esce fuori di un soffio. Poi il portoghese serve l’assist per il gol questa volta buono, quello di Yildiz che di testa impatta il traversone del compagno e spiazzare Milinkovic. Poi esulta con la linguaccia, alla Del Piero, nel giorno del cinquantesimo compleanno del capitano.

Ecco, quindi, i nostri voti

Juventus (4-2-3-1): Perin 6; Savona 6,5 (86′ Danilo sv), Gatti 6, Kalulu 6, Cambiaso 7; Locatelli 6,5, Thuram 6; Weah 6,5, Koopmeiners 5,5, Yildiz 7 (86′ Mckennie sv); Vlahovic 5 (73′ Conceicao 6).