Dal Liverpool alla Juventus: Giuntoli masterchef, colpaccio Scudetto

Dal Liverpool alla Juventus. Dai campionati nazionali e dalla Champions League l’approdo al mercato è un passo. Obiettivo gennaio 2025.

Il momento è di pausa. E’ in arrivo infatti un’altra sosta per le nazionali che permetterà ai club di schiarirsi le idee e programmare l’immediato futuro. All’orizzonte c’è il mercato di gennaio con tutto quanto questo importante appuntamento può portare in termini di novità.

In questa prima parte di stagione il campo ha portato novità inaspettate. E non soltanto in Italia. Le crisi di Real Madrid e Manchester City, le ultime due formazioni vincitrici della Champions League, stanno stupendo un po’ tutti. Gennaio potrebbe diventare l’ancora di salvezza delle due corazzate malate. Per questo la prossima finestra di mercato si prospetta come una delle sessioni ‘invernali’ più infuocate. E quando si pensa al mercato non si può non pensare alla Premier League. Così come quando compare sulla scena calcistica un giovane profilo ricco di talento e di prospettiva il riferimento è sempre lì, oltre Manica.

Dal Liverpool alla Juventus: Giuntoli lo porta alla Continassa

La lista dei grandi club è lunga: Juventus, Milan, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Il loro comune obiettivo lo rende noto CaughtOffside.

Ayyoub Bouaddi è il centrocampista francese del Lille adocchiato da mezza Europa. Cristiano Giuntoli, e la Juventus, lo hanno ammirato soltanto pochi giorni fa nell’ultimo turno di Champions League che ha opposto i bianconeri al club francese. Gli occhi del direttore tecnico bianconero non sono stati soltanto per Jonathan David. Anche il 17enne, talentino di centrocampo, ha mostrato tutta la sua qualità nonostante la giovane età.

Una qualità che ha fatto il giro d’Europa e che lo pone al centro di un interesse milionario. Fisico e talento lo pongono vicino ad un ex Juve, Adrien Rabiot, ed il suo costo è già sui 25-30 milioni di euro. Il Lille è una bottega tradizionalmente carissima e con Ayyoub Bouaddi non farà certo eccezione. Bottega che, però, il direttore tecnico bianconero conosce meglio di altri dopo aver chiuso i recenti affari Djalò e Weah.

Dettaglio da non trascurare quando si parla di mercato.