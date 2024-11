Doppio affare Juve-Psg: non solo Skriniar, regalo da urlo

Doppio affare Juve-Psg. Il ritorno nell’Eca della Juventus è un altro passo in direzione del cambiamento in atto nella società bianconera. Un cambiamento che può incidere anche sul mercato.

Il mercato estivo attendeva con ansia Cristiano Giuntoli e la Juventus. Con i latini si potrebbe dire ‘idem’ per la sessione invernale del prossimo gennaio. Infatti anche la perentesi mercantile invernale vedrà, giocoforza, protagonista la società bianconera.

La sessione estiva non avrebbe potuto, obiettivamente, soddisfare le fin troppo numerose esigenze del direttore tecnico bianconero. Una rivoluzione tecnica così profonda, avviata con la scelta di Thiago Motta, non può aprirsi, e chiudersi, in una sola sessione di mercato. Durante il periodo estivo la casella con il nome del vice-Vlahovic è rimasta vuota. La Juventus sperava che l’infortunio capitato ad Arek Milik si potesse risolvere entro la stagione calda. Sta per giungere la stagione fredda e di Arek Milik si sono perse le tracce. Occorrerà pertanto trovare la soluzione nella prossima finestra di mercato.

Soluzione necessaria che si aggiunge a soluzione necessaria.

Doppio affare Juve-Psg: Skriniar + Ramos

Thiago Motta si attende qualcosa dalla sessione invernale di mercato. Non solo il vice–Dusan Vlahovic ma anche il sostituto di Gleison Bremer.

Come durante l’estate, anche in inverno Cristiano Giuntoli proverà ad accontentare il suo tecnico. Due obiettivi precisi, un difensore centrale ed un attaccante. Una città ed un club possono permettere una doppia, importante operazione di mercato. La città è Parigi ed il club è il Paris Saint Germain. Se per la difesa il direttore tecnico bianconero sta provando a portare a Torino il difensore centrale slovacco ex Inter, Milan Skriniar, per il reparto offensivo ecco spuntare il nome di un altro prospetto che, come Skriniar, non sta trovando spazio nel PSG: Goncalo Ramos.

La soffiata di mercato viene da sportmediaset.mediaset.it. Gonzalo Ramos, classe 2001, oltre ad essere attaccante del PSG è nazionale portoghese. Luis Enrique non sembra averlo tra i suoi favoriti e pertanto l’attaccante lusitano potrebbe decidere di lasciare il club francese. Come Milan Skriniar anche Goncalo Ramos potrebbe lasciare il club francese con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra il presidente del PSG, nonché numero uno dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi e la Juventus, dopo il ritorno della società bianconera nell‘Associazione Club Europei, sono tornati decisamente buoni.

Un doppio affare di mercato li consoliderebbe ulteriormente.