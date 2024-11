Mandato via dalla Juventus: vola subito in Premier League

Mandato via dalla Juventus. Sulla Continassa continuano ad aleggiare voci riguardanti la prossima sessione di mercato. Non solo arrivi, ma anche una partenza. Illustre.

Una doppia vittoria, Udinese e Torino, entrambe con doppio vantaggio ed identico punteggio, permetteranno alla Juventus di affrontare la pausa dovuta alle nazionali con maggiore serenità. Questo in attesa dello scontro diretto tra Inter e Napoli che permetterà ai bianconeri di guadagnare punti su una delle due rivali o addirittura su entrambe, in caso di pareggio.

Il derby vinto grazie alle reti di Timothy Weah e Kenan Yildiz ha lasciato buone sensazioni. Le ultime due vittorie sono state ottenute senza incassare reti e questo è di per sé un altro segnale importante dopo i recenti, e continui, sbandamenti difensivi. Proprio il pacchetto difensivo rimane sempre al centro dell’attenzione. Non soltanto di Thiago Motta ma anche di Cristiano Giuntoli, in ottica mercato.

Mandato via dalla Juventus: Danilo vola a Manchester

Il mercato di gennaio si avvicina e l’intero calcio europeo si mette in movimento. Il Manchester United è club in continuo fermento. Dopo il cambio del tecnico, via l’olandese Erik ten Hag, dentro il portoghese Ruben Amorin, ora le attenzioni si concentrano sul prossimo mercato.

E le attenzioni dei Red Devils potrebbero interessare da vicino anche la Juventus. Per migliorare la qualità della sua rosa Ruben Amorin sta infatti pensando seriamente a Danilo. Il 33enne difensore brasiliano andrà in scadenza il prossimo giugno e non rinnoverà con il club bianconero. Una scelta, quella del tecnico portoghese, che va in controtendenza alla politica della proprietà INEOS, attenta ad acquisire i migliori under 25 sul mercato. Danilo rappresenterebbe un’eccezione di qualità secondo Amorin. La Juventus, dal canto suo, sa che a giugno perderà il suo giocatore a zero. Qualora si presentasse l’opportunità di cederlo a gennaio, monetizzando, probabilmente Cristiano Giuntoli non se la lascerebbe scappare.