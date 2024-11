Salta il vice Vlahovic: come Bremer, stagione finita

Il grave infortunio di uno degli obiettivi per l’attacco, come vice Vlahovic, cambia decisamente i piani della Juventus sul mercato

Concluso il nuovo ciclo di partite ravvicinate, arriva la pausa, per far tirare un po’ il fiato a tutti, Juventus inclusa. La sosta è una buona notizia per Thiago Motta, che potrà recuperare alcuni infortunati e allungare le rotazioni al ritorno in campo verso fine mese. Ma ci sono alcuni ruoli in cui si dovrà, obbligatoriamente, continuare a fare di necessità virtù. Come in attacco, dove Vlahovic deve continuare a cantare e portare la croce.

In assenza di un vero e proprio vice, Thiago Motta schiera il serbo più che può, cercando di farlo rifiatare a partita in corso ed evitargli una usura eccessiva. La situazione resterà tale come minimo fino a fine dicembre, quando ci sarà il rientro di Milik. Bisognerà capire però se il polacco darà le giuste garanzie fisiche dopo il lungo stop.

Se così dovesse essere, la Juventus potrebbe non preoccuparsi di un ulteriore innesto nel reparto offensivo e concentrare i suoi sforzi in difesa, dove va colmato il vuoto lasciato da Bremer. Se invece Milik non riuscisse a tornare in uno stato di forma accettabile, per Giuntoli sarebbe inevitabile andare alla ricerca anche di un colpo in attacco. Le idee al dt bianconero non mancano, ma uno dei possibili vice Vlahovic va fuori causa per un grave infortunio.

Juventus, addio a Icardi come vice Vlahovic: il crociato è ko

Un ko che toglie dal campo Mauro Icardi fino alla fine della stagione. L’attaccante argentino ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e lo rivedremo in campo dunque soltanto a 2025 inoltrato.

Il grave infortunio è accaduto nel finale della partita contro il Tottenham in Europa League, proprio poche ore dopo che il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini aveva rilanciato l’ipotesi Icardi. Nel suo intervento a ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’, Paganini aveva spiegato come potesse esserci un ritorno di fiamma, nonostante la difficoltà dell’operazione dal punto di vista economico, per l’attaccante argentino, già seguito da vicino in passato.

Niente da fare, dunque, con Icardi fuori causa. A questo punto saranno altri i nomi su cui dovrà orientarsi Giuntoli, come ad esempio Lorenzo Lucca, altra pista caldeggiata sempre da Paganini nel suo intervento. Decisamente più difficile arrivare invece a Raspadori.