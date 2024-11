Thiago Motta vuole il suo pupillo: affondo il casa Bologna

L’infortunio di Bremer lascerà il difensore brasiliano fuori dai campi di gioco per tutta la stagione con la Juventus che è pronta ad intervenire per portare un nuovo centrale alla corte di Thiago Motta.

Dopo il ko dell’ex Torino la dirigenza della Juventus ha deciso di non intervenire immediatamente sul mercato attingendo alla lista degli svincolati ma di voler attendere gennaio per trovare un calciatore che ben si adatti alle idee del tecnico italo-brasiliano.

Sono molti i nomi che si sono fatti nelle ultime settimane per quello che riguarda la difesa della Juventus con i bianconeri che stanno cercando di capire quale sia il profilo maggiormente adatto alla squadra. Thiago Motta è costantemente in contatto con la squadra mercato della Juventus ed ha dato chiare indicazioni su chi sia il giocatore che vorrebbe in vista della seconda parte di stagione. Uno dei nomi più caldi arriva da Bologna, squadra nella quale il tecnico ha lavorato fino allo scorso maggio.

Juventus, assalto al Bologna per gennaio: Thiago Motta lo ha chiesto alla dirigenza

Uno dei nomi che più piace a Thiago Motta per la difesa della Juventus è quello di Sam Beukema, difensore centrale classe 1998 che è un perno della formazione rossoblu dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato.

Il centrale della formazione di Vincenzo Italiano è stato un punto fondamentale della squadra che lo scorso anno ha centrato una clamorosa qualificazione alla Champions League sotto la guida di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano lo ha utilizzato con grandissima continuità lasciando fuori a volte anche Calafiori pur di affidarsi al centrale olandese in difesa.

Con un contratto fino al giugno del 2027 con il Bologna, Sam Beukema viene valutato dai rossoblu circa 20 milioni di euro, una somma che difficilmente la Juventus verserà nelle casse dei rossoblu a campionato in corso. La speranza della Juventus è quella di raggiungere un accordo sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto da esercitare alla fine del campionato in corso.

Molto dipenderà però da quella che sarà la posizione di classifica del Bologna sia in campionato che in Champions League. Se a gennaio sarà certa l’eliminazione dalla massima competizione continentale, i rossoblu potrebbero decidere di provare a fare cassa cedendo uno dei pezzi pregiati della rosa per non rischiare poi di svalutare il cartellino lasciando partire il giocatore durante la prossima estate.