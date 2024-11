“Sempre rotto, giocherà poco”: il nuovo acquisto della Juve è già un flop

Da top a flop nel giro di pochi mesi, la Juventus rischia di aver sbagliato alcune scelte di calciomercato.

Il calciomercato estivo della Juventus è stato ricco di colpi ma sfortunatamente non tutti stanno brillando a dovere. Ci sono diversi nomi nella rosa allenata da Thiago Motta che rischiano di trasformarsi in dei veri e propri flop.

Uno smacco in piena regola per la società bianconera che ha investito tanto per tornare in vetta alla classifica ma che al momento si trova costretta da inseguire. La Vecchia Signora sta soffrendo per i tanti infortuni, questo è vero, ma attualmente nel bilancio della Juve pesa qualche battuta d’arresto di troppo. Le sensazioni sono tutto sommato buone ma la speranza è che il club possa gettare il cuore oltre l’ostacolo e ottenere qualcosa in più dalla propria classifica.

L’obiettivo è confermare la partecipazione alla prossima Champions League e al momento la società è in linea con i traguardi prefissati. Tuttavia, durante la stagione i momenti bui non mancheranno. Soprattutto perché qualcuno, come detto, potrebbe non rivelarsi quel colpo di mercato che tanti tifosi si aspettavano qualche mese fa quando ha fatto le valigie e si è trasferito a Torino.

Problemi per la Juventus, il nuovo acquisto è un flop: arrivano le critiche

Chi non ha convinto e rischia di non convincere nemmeno nel prossimo futuro è Nico Gonzalez, arrivato a luglio dalla Fiorentina per 30 milioni, più eventuali bonus, ma che di questo passo può trasformarsi definitivamente in una seconda scelta. Ha pochi dubbi l’ex calciatore, tra le varie proprio di Fiorentina e Juve, Massimo Orlando.

L’ex viola è intervenuto ai microfoni di Toscana TV nelle ultime ore dove non ha risparmiato l’argentino dalle critiche. “Gonzalez è costato tanto ed è sempre infortunato, con Conceiçao giocherà poco” è stato il commento di Orlando che ha fatto storcere il naso ai tifosi. Gli stessi che temono possa però avere ragione. Gonzalez rappresenta un elemento importante per il club e per il campionato italiano ma in questo momento deve ritrovare la fiducia smarrita.

Cosa che invece sta facendo Moise Kean considerato dall’ex tecnico Max Allegri persino più incisivo dello stesso Dusan Vlahovic. Insomma, la Juventus rischia di aver sbagliato qualche scelta durante il calciomercato più ricco degli ultimi anni. Se Motta vorrà riportare la Vecchia Signora dove merita dovrà essere bravo a far sentire tutti parte del progetto. Al momento sta facendo un po’ di fatica sotto questo aspetto.