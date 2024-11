Galliani pesca in casa Juve: che colpo per gennaio

Adriano Galliani vuole un gioiello della Juve: assalto già a gennaio, è un gran colpo per il Monza

Nemici amici, sportivamente parlando s’intende. Negli anni tantissimi i colpi soffiati all’avversario, con la sfida che dal campo di gioco si spostava nei saloni del calciomercato e viceversa. Tanti tiri mancini ma anche tanti affari fino a rendre bollente l’asse Torino-Milano, come quando Abbiati fu girato in prestito alla Juve dopo l’infortunio di Buffon nel precampionato.

E l’ex portiere fu poi decisivo nella vittoria dello scudetto. Adriano Galliani e la Juventus hanno una storia decisamente particolare e soprattutto radicata nel corso degli anni, quando il senatore era Ad del Milan di Silvio Berlusconi. Galliani è pooi ritornato nel mondo del calcio con il Monza, club in cui detiene la stessa carica ricoperta al Milan.

Certo, il blasone è completamenre differente, così come gli obiettivi ma uno dei dirigenti più famosi ed importanti del calcio italiano non ha certo perso il suo smalto, anzi. E così dopo aver portato il Monza nella scorsa stagione nel punto più alto della sua storia, vorrebbe realizzare il sogno di Berlusconi di vedere la squadra in Europa.

Monza, Galliani all’assalto di un gioiello bianconero

Al momento, però, sta faticando più del dovuto in campionato: con Nesta in panchina – ha preso il posto di Palladino finito alla Fiorentina la scorsa estate – i brianzoli sono ora penultimi in classifica con appena otto punti in 12 gare, a due lunghezze dalla salvezza.

Reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra ha ora bisogno di un cambio di passo deciso in campionato ma anche e soprattutto di rinforzi. E così Galliani è pronto a bussare alle porte dei “vecchi amici” della Juventus per immettere nell’organico qualità e quantità.

Nel mirino del dirigente è finito una della rivelazioni di questa prima parte di stagione: ci riferiamo a Samuel Mbangula, classe 2004, cresciuto nel vivaio bianconero ed esploso in tutto il suo talento. Addirittura Thiago Motta l’ha lanciato dal 1′ nel giorno dell’esordio in campionato e lui ha impiegato pochissimi minuti per timbrare il cartellino.

Fin qui sette presenze, un gol in Serie A e due assist, è un trequartista centrale che può agire anche come seconda punta o come esterno offensivo, sia destro che sinistro. Mbangula potrebbe essere un rinforzo di spessore in una squadra che ha fin qui realizzato solo 10 gol in gare.