L’incredibile tradimento del Capitano: firma per i nemici di sempre

A Gennaio potrebbe cambiare squadra e passare agli ex rivali. E’ una richiesta dell’allenatore che, da ieri, ha cominciato la sua esperienza con il nuovo club.

La pausa delle Nazionali di novembre chiude idealmente la prima parte della stagione. Per tutti i club è il momento di un primo bilancio stagionale sui risultati fin qui ottenuti rispetto alle aspettative iniziali. Non a caso, proprio lo stop dei campionati spesso coincide con scelte drastiche come il possibile cambio dell’allenatore.

E’ quello che ha fatto il Manchester United. I Red Devils, dopo l’inizio deludente in Premier League con un gap già notevole da Liverpool e City, hanno deciso di esonerare Ten Hag e affidare la panchina a Ruben Amorim, ingaggiato dallo Sporting Lisbona con il pagamento della clausola che ha permesso al tecnico di liberarsi con i suoi al comando del campionato portoghese e secondi nel girone di Champions League.

Amorim ha cominciato la sua esperienza allo United da lunedì 11 novembre, sostituendo Van Nistelrooy, il quale era a sua volta subentrato a interim a Ten Hag. L’allenatore lusitano può ancora salvare la stagione del Manchester. Oltre all’Europa League e all’FA Cup, lo United può ancora ambire a un piazzamento Championship, un obiettivo che può passare anche dall’arrivo di possibili rinforzi a gennaio.

Manchester United, occasione a gennaio: lo vuole Amorim

Stando al Mirror, uno di questi potrebbe essere Danilo. Il capitano della Juventus è in scadenza di contratto e, al momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Per i bianconeri, il mercato di gennaio può rappresentare pertanto l’ultima occasione per non perderlo a zero mentre, per lo United, Danilo è una potenziale opportunità di mercato.

Senza un corposo investimento, considerata l’attuale situazione contrattuale, Amorim potrebbe migliorare la sua retroguardia con un rinforzo di grande esperienza, titolare inamovibile della Juventus di Allegri e ora utilizzato con meno continuità da Motta con dieci presenza complessive, di cui solo quattro da titolare.

Il Mirror ha rivelato che l’agente di Danilo sarebbe già in contatto con vari club per trovare una nuova squadra al suo assistito che, in caso di approdo allo United, firmerebbe i rivali di sempre del Manchester City, squadra in cui ha militato dal 2017 al 2019 prima di passare proprio alla Juve, vincendo due Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega.

L’ultima decisione su Danilo spetta comunque al board del Manchester United. Con l’avvento di INEOS, infatti, il club ha avviato un nuovo corso sul mercato che prevede prevalentemente l’investimento su calciatori più giovani e con prospettive di valorizzazione.