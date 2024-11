Viola di rabbia, la Juventus pesca ancora in casa Fiorentina

Calciomercato Juventus, i bianconeri non ne hanno abbastanza: pronto un altro colpo in casa della Fiorentina

Campionato che si ferma, per l’ultima volta in questo anno, per lasciare spazio alle Nazionali. Le stesse che saranno impegnate nei match di Nations League e qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Non sono mancati assolutamente i colpi di scena nell’ultima giornata di campionato. Chi non hanno deluso le aspettative sono Juventus e Fiorentina.

I bianconeri, nella serata di sabato, hanno avuto la meglio contro il Torino in un “Derby” che i ragazzi di Motta hanno dominato dal primo sino all’ultimo minuto. Continuano a vincere, invece, i viola di Palladino che si piazza al terzo posto in classifica. Questa volta, però, ad un solo punto dalla capolista Napoli.

Proprio le due squadre potrebbero essere seriamente protagoniste nella prossima sessione invernale di calciomercato. In questo caso, però, a sorridere potrebbe essere la Juventus che ha individuato un altro potenziale rinforzo che milita nella squadra dei gigliati. Il profilo del calciatore piace, eccome, alla dirigenza della “Vecchia Signora” pronta ad anticipare la concorrenza.

Juventus, altro colpo dalla Fiorentina: Palladino ‘viola’ di rabbia

Non si tratterebbe affatto della prima volta che, in questi ultimi anni, la Juventus abbia acquistato profili interessanti dalla Fiorentina. Gli ultimi esempi portano ai nomi di Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic (tanto per citarne qualcuno). In estate, però, è stato il turno dei viola che si sono assicurati le prestazioni di Moise Kean che sta stupendo tutti, a suon di gol, portando i viola ad un clamoroso terzo posto in classifica. La tripletta contro il Verona certifica le sue qualità.

Intanto, però, i bianconeri sono pronti a sondare il terreno per un altro profilo interessante. Si tratta del terzino destro Michael Kayodè che, dopo un avvio da titolare, è diventato una seconda scelta per il tecnico Palladino. Titolare fisso della Nazionale italiana Under 21, fino a questo momento della stagione ha collezionato 8 presenze tra campionato e Conference.

Le sue prestazioni, tra la passata stagione e quella attuale, hanno convinto la Juventus ad un importante interessamento nei suoi confronti. Il suo cartellino, però, è decisamente alto: Commisso, infatti, vuole non meno di 30 milioni di euro per il classe 2004. Anche perché sa benissimo che ci sono altre big (non solo italiane) pronte a bussare alla sua porta per chiedere informazioni sul terzino 20enne. Juventus che, allo stesso tempo, intende anticipare la concorrenza per il nativo di Borgomanero.