“È il primo obiettivo di Giuntoli”: trattativa con De Laurentiis

Ecco il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli per rinforzare la nuova Juve: arriva l’annuncio! Trattativa in vista con il Napoli di Aurelio De Laurentiis

Cristiano Giuntoli è in continuo confronto con Thiago Motta e gli altri membri della Juve per valutare dove intervenire e soprattutto su chi puntare in vista delle prossime sessioni di mercato. A gennaio le priorità saranno prima di tutto un difensore per sostituire l’infortunato Bremer e poi, probabilmente, anche un vice-Vlahovic se Milik non dovesse dare le giuste garanzie.

Diversa la situazione per la prossima estate quando verosimilmente sarà rivoluzionata ancora una volta la rosa e soprattutto non si dovrà solo potenziare ma anche sostituire gli eventuali partenti. Come ad esempio in attacco, dove può esserci un ricambio con Dusan Vlahovic che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club bianconero ed essendo in scadenza nel 2026 se non dovesse arrivare entro i primi mesi dell’estate è molto probabile una cessione.

Trattativa ADL-Giuntoli, la Juve lo vuole e fa sul serio! Le ultime

A quel punto andrà trovato una nuova punta di spessore che possa reggere il peso dell’attacco dei bianconeri. Un bomber di livello internazionale. Ne ha parlato Guido Tolomei a Juventibus. L’opinionista di dichiarata fede bianconera non ha dubbi, sono due i nomi principali nel mirino di Giuntoli. E uno di questi due obiettivi lo porterebbe dritto ad una trattativa con il suo vecchio presidente, Aurelio De Laurentiis.

Il primo nome è quello di Jonathan David del Lilla che a giugno andrà in scadenza e quindi è prendibile gratis. Ma su di lui c’è mezza Europa e non sarà facile battere l’agguerrita concorrenza dei top club europei. Per questo si pensa all’altro obiettivo che corrisponde al nome di Victor Osimhen! L’attaccante nigeriano è attualmente al Galatasaray ma resta di proprietà del Napoli: al club turco, infatti, si è trasferito in prestito secco. A giugno bisognerà fare i conti di nuovo con De Laurentiis, proprietario del suo cartellino, comunque vada questa stagione.

Giuntoli potrebbe chiedere il classe ’98 al suo vecchio presidente, sperando che l’attuale numero uno partenopeo non gli chieda troppo per il cartellino di un giocatore valutato più di 100 milioni di euro fino qualche mese fa ma che di fatto è stato svalutato dalle difficoltà incontrate in sede di cessione. Si parlava di top club quali Chelsea, PSG o Manchester United ma alla fine si è dovuto “accontentare” del Galatasaray tra l’altro in prestito. Questo può valere uno sconto importante e un prezzo dimezzato in sede d’acquisto.