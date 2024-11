Fuori dalle Coppe: stangata UEFA, è successo di tutto

Fuori dalla Coppe: stangata della UEFA. Una situazione incredibile che più passa il tempo e più diventa gigantesca. La situazione

Un vero e proprio scandalo che ha portato alla sospensione. Ma lo scandalo si potrebbe allargare nelle prossime settimane, o per meglio dire nelle prossime ore, stando alle indiscrezioni che sono state dal riportate dal Sun.

Nei giorni scorsi l’arbitro David Coote è stato messo al bando per dei video che lo hanno beccato mentre parlava male del Liverpool. Nel corso delle sue prestazioni inoltre alcune decisioni sono state a sfavore della squadra allenata da Klopp. Insomma, uno scandalo venuto fuori che ha portato alla sospensione in Inghilterra ma non solo. La stangata potrebbe coinvolgere il direttore di gara anche nelle manifestazioni organizzate dalla Uefa.

Fuori dalle Coppe: Coote non arbitrerà in Europa

“David Coote è stato escluso dalla lista delle partite della UEFA mentre aumentano le conseguenze del suo video sfogo su Jürgen Klopp. Ora si prevede che l’arbitro si ritiri prima di essere licenziato e, secondo quanto riferito, ciò gli costerà più di 1 milione di sterline di guadagni”. Questo rivela il tabloid britannico, che quindi mette nero su bianco quelle che sono le conseguenze di uno sfogo privato che comunque è venuto fuori e che quindi ha messo in imbarazzo l’intera classe arbitrale.