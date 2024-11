Juventus, tegole infortuni a non finire: torna a gennaio e quindi si dovranno effettivamente capire le reali condizioni fisiche

Non c’è pace in casa Juventus, purtroppo. Una stagione iniziata con la sfortuna che ha deciso di colpire il club bianconero: infortuni uno dopo l’altro, anche gravissimi quello di Bremer, e che sembrano essere gravi come quello di Cabal che è tornato dal ritiro della nazionale colombiana.

Anche per l’ex Verona, si teme così come successo per il brasiliano, l’interessamento del legamento crociato del ginocchio: se questa prima diagnosi venisse confermata allora la stagione sarebbe del tutto compromessa. Giuntoli, che ha già annunciato che un difensore dovrebbe arrivare nella sessione invernale del mercato, potrebbe ritrovarsi quindi a doverne scegliere due. Finita qui? Macché: secondo le informazioni che sono state riportate da bianconeranews.com un altro infortunato di lungo corso potrebbe far slittare il suo rientro. Non di molto, c’è da dirlo, ma quel tanto che basta per mettere in difficoltà Thiago Motta.

Juventus, Milik rientra a gennaio

In questi mesi, come prima punta di ruolo, Motta ha avuto e avrà a disposizione solamente Dusan Vlahovic. Il polacco Milik infatti, dopo una seconda operazione, potrebbe non più rientrare a dicembre, come inizialmente previsto, ma addirittura nel prossimo mese di gennaio. Ovvio che avrà bisogno poi del tempo per recuperare la migliore condizione fisica – solamente giocando questa arriva – e non sappiamo di quanto, soprattutto, ne avrà bisogno.

Pensare quindi di chiudere l’annata con un solo attaccante abile e arruolabile e fisicamente a posto, insieme ad un altro che non gioca da parecchio tempo, è un rischio enorme per tutti e siamo convinti che Motta chiederà al club un altro sacrificio. Magari in prestito, magari Zirkzee che non si capisce ancora se rimarrà allo United o meno nel corso della seconda parte d’annata. Deciderà in questo caso il nuovo tecnico Amorim, che da pochi giorni ha preso possesso dei Red Devils dopo aver lasciato lo Sporting. In caso di apertura ad una cessione a gennaio, evidente che la Juventus si farebbe trovare in prima fila.