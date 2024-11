Kean tradisce la Juventus: lo vuole la rivale di sempre

Tutti pazzi per Moise Kean, l’attaccante viola è già ai saluti: Juventus tradita, va nella sua grande rivale

Sono bastate undici partite in Serie A con la maglia della Fiorentina a Moise Kean per conquistare tutti e far ricredere anche gli scettici. Talento quasi mai espresso negli anni della Juventus, l’ex PSG è uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione, con 8 gol e 1 assist messi a segno in 11 partite, peraltro senza tirare calci di rigore.

Un ruolino di marcia da bomber vero che ha permesso all’attaccante di prendersi le sue rivincite e di attirare le attenzioni delle big, compresa una grande squadra italiana, pronta a fare follie per portarlo a casa la prossima estate.

Risuonano a questo punto forti nelle orecchie di tanti tifosi, soprattutto della Juventus, le parole di diversi opinionisti la scorsa estate. Il passaggio dell’ex bianconero alla Viola per circa 13 milioni di euro più diversi bonus, dopo una stagione da zero gol in venti presenze, era stato etichettato come uno dei grandi colpi di Cristiano Giuntoli, in grado di ricavare il massimo da un giocatore che sembrava essersi completamente perso.

Il vero affare, invece, sembra averlo fatto proprio la Fiorentina. Kean non aveva evidentemente smarrito le sue qualità. Semplicemente aveva bisogno di fiducia e continuità, cose che in bianconero non ha mai avuto, complice la presenza in squadra di Vlahovic e la necessità di valorizzarlo, considerando quanto è stato pagato non molte stagioni fa.

E la portata dell’affare messo a segno dalla Viola potrebbe non esaurirsi con il campionato, fin qui straordinario, dell’attaccante italiano, trascinatore assoluto della squadra di Palladino a un solo punto dalla vetta. A far sfregare le mani a Commisso e alla dirigenza è infatti la prospettiva di una possibile cessione, magari già durante la prossima estate, e magari proprio alla rivale di sempre del popolo bianconero. Una cessione che trasformerebbe Kean nell’ennesima super plusvalenza per la Viola.

Kean nel mirino di una big italiana: tradimento incredibile, pagano la clausola

Oltre al danno, per la Juventus e i suoi tifosi potrebbe arrivare la prossima estate anche la più clamorosa delle beffe. Perché la squadra bianconera, considerando l’inizio di stagione ancora altalenante di Vlahovic, potrebbe essere costretta a cercare un sostituto a gennaio, o al massimo in estate. E quel sostituto difficilmente potrà essere Kean, ormai volato verso altri lidi e pronto a sfruttare questo exploit per accasarsi in un’altra big italiana.

A suon di gol e grandi prestazioni, il centravanti della Nazionale italiana è infatti riuscito a dimostrare a tutti di poterci stare tranquillamente in Serie A, e di poter anche fare la differenza. Non a caso, il suo nome al momento sembrerebbe in cima alla lista dei possibili acquisti per una grande rivale della Juve, in caso di cessione in attacco durante la prossima estate.

A pensarci seriamente è in particolare l’Inter di Marotta. Per quanto in questo momento la squadra nerazzurra sia ben coperta in attacco, con Lautaro e Thuram titolari inamovibili e Taremi e Arnautovic alle loro spalle come ‘ruote di scorta’ di grande esperienza, anche se dall’impatto fino a questo momento non devastante, le cose in estate potrebbero cambiare.

Le straordinarie stagioni in nerazzurro del francese potrebbero infatti attirare le attenzioni delle big europee, e in caso di offerta monstre difficilmente l’Inter potrebbe resistere. Ed è proprio l’eventuale partenza dell’ex Borussia Monchengladbach che porterebbe Marotta a fiondarsi su Kean, sfruttando magari quella clausola rescissoria da 52 milioni di euro che, attualmente, sembra decisamente inferiore al suo reale valore.