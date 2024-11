Danilo via dalla Juventus: caso chiuso, scritta la parola fine

Al centro di molte indiscrezioni di mercato, il capitano della Juventus ha suscitato la reazione immediata del tecnico

Definire problematico in casa Juventus il problema rappresentato dai tanti infortuni che si stanno abbattendo sulla compagine di Thiago Motta sarebbe solo un eufemismo. Dopo Bremer, infatti, anche Cabal dovrà stare fermo ai box per tutta la stagione, vista la rottura del crociato del ginocchio sinistro che obbligherà Cristiano Giuntoli ad intervenire prontamente in sede di calciomercato.

Un tema tutt’altro che banale, che si intreccia con quello relativo ai diversi calciatori che fino a questo momento non sono riusciti ad integrarsi al meglio all’interno dello scacchiere tattico di Thiago Motta. Tra questi, impossibile non menzionare Danilo. Le tre gare nelle quali il brasiliano è stato schierato titolare (cioè quelle contro Stoccarda in Champions League, Inter e Parma in campionato) sono coincise con i match in cui la Juventus ha incassato il maggior numero di gol. Che sia solo una casualità, impossibile saperlo. Fatto sta che il brasiliano è indietro nelle gerarchie del tecnico italo-brasiliano e una sua cessione a gennaio sembra tutt’altro che utopistica.

Si inseriscono proprio in questa direzione, del resto, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, secondo cui il Manchester United si sarebbe messo proprio sulle tracce di Danilo per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Tuttavia, secondo quanto riferito da GiveMeSport quello dell’attuale difensore della Juventus non sarebbe il primo nome sulla lista dei desideri di Amorim, che vorrebbe puntare su un calciatore con altre caratteristiche per puntellare il proprio reparto difensivo. Ragion per cui, almeno a gennaio, lo United non dovrebbe affondare il colpo per Danilo, il cui futuro alla Juventus resta comunque ancora tutto da decifrare. Le sorprese – nei prossimi mesi – potrebbero non essere finite qui, soprattutto se l’ex Manchester City dovesse continuare a non trovare minutaggio.