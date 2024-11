Gyokeres nell’affare, bye bye Juventus: scambio da urlo

Gyokeres nell’affare: in questo modo è addio anticipato alla Juventus. Scambio da urlo per fare felice il nuovo tecnico

L’ufficialità della lesione del legamento crociato di Cabal costringe, principalmente, Giuntoli a pensare ad un doppio innesto in difesa. Dopo Bremer anche l’ex Verona, purtroppo, ha chiuso in anticipo la propria stagione quindi a gennaio – visto che dal mercato degli svincolati non dovrebbe arrivare nessuno – almeno un paio di giocatori pronti per essere inseriti nella rosa di Thiago Motta dovrebbero arrivare.

No, non si può evidentemente andare avanti in questo modo: sia sotto il profilo numerico e poi anche dell’esperienza (l’ex allenatore del Bologna non è che può lanciare tutti i giovani che ci sono), servono nuovi e ulteriori investimenti da parte della società piemontese. Detto questo, è evidente che dentro la Juve c’è un altro problema che è relativo all’attacco: con l’infortunio di Milik che si protrae dall’inizio dell’anno – il suo rientro è slittato a gennaio, o almeno così sono le indiscrezioni – il solo Vlahovic non può reggere tutto il peso dell’attacco in tutte le manifestazioni. Ecco che, di conseguenza, un altro innesto forse a gennaio potrebbe essere previsto sulla prima linea. Ma non Zirkzee.

Zirkzee nello scambio con Gyokeres, addio Juventus

Caughtofsside, infatti, rivela che il profilo dell’attaccante olandese che la Juve avrebbe messo nel mirino per gennaio – in prestito, ovviamente – potrebbe finire in un’operazione assai più grande che prevede il passaggio di quell’attaccante che Amorim aveva allo Sporting, vale a dire Gyokeres, allo United, sia squadra da pochi giorni.

E nell’affare ci potrebbe finire appunto il cartellino di Zirkzee: si parla infatti di uno scambio di prestiti per i prossimi mesi per capire soprattutto quello che potrebbe dare l’olandese poi, nel caso, nella prossima stagione, agli inglesi. In questo modo è evidente che l’ex attaccante del Bologna non raggiungerà la Juventus a gennaio e non abbraccerà il suo ex allenatore, Thiago Motta, che lo ha fatto esplodere, letteralmente, lo scorso anno. Insieme hanno portato gli emiliani in Champions League, adesso le strade si sono divise e difficilmente, arrivati a questo punto, si incontreranno di nuovo.