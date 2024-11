Al posto di Vlahovic a giugno: Ancelotti lo manda alla Juventus

Il post Vlahovic è da sogno, i tifosi della Juve non ci credono: l’annuncio che coinvolge anche Carlo Ancelotti

Il campo parla di una super sfida col Milan che, dopo la sosta, dirà tanto delle ambizioni stagionali dei bianconeri. Ma intanto in casa Juventus il tema bollente rimane il calciomercato e le rivelazioni arrivate nelle scorse ore non possono non lasciare stupiti i tifosI. Fari puntati sull’attacco.

La questione più spinosa da affrontare da qui ai prossimi mesi riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante di Belgrado quest’anno sta segnando con continuità, anche per mancanza di alternative che non gli hanno mai dato modo di tirare il fiato. L’ex Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2026 con il club bianconero, sta da tempo trattando il rinnovo. Un rinnovo che al momento non è ancora arrivato e non è affatto scontato che l’affare si concluda positivamente. Anzi. La Juventus punta a spalmare su più anni i 12 milioni di euro netti a stagione che Vlahovic guadagna a Torino.

Ora come ora, un’enormità che il club vorrebbe limitare fin dove possibile. Se la situazione non dovesse sbloccarsi allora, solo in quel caso, si potrebbe provare a valutare un possibile addio a fine stagione del classe 2000. Ma chi al suo posto? Nelle scorse ore è venuto a galla un annuncio davvero pazzesco che ha fatto balzare dalla sedia di tifosi bianconeri: un nome che arriverebbe direttamente da Madrid potrebbe lasciare a bocca aperta il popolo juventino.

Real-Juve, annuncio clamoroso: “Colpo stratosferico”

Dal Real Madrid alla Juventus: parola di Antonio Cassano. L’ex fantasista è intervenuto, come consueto, durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’ in onda su ‘Twitch’. E nelle sue previsioni, spesso e volentieri controverse, Cassano ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che riguarderebbe il post Vlahovic.

“Si tratta di una ‘chiamata’ alquanto impossibile ma Rodrygo sarebbe quello perfetto per Thiago Motta. Deve trovare spazio in un modo o nell’altro e deve andar via da Madrid”. L’ex talento di Bari Vecchia che in carriera ha vestito proprio la maglia del Real ora allenato da Carlo Ancelotti, è sicuro della sua idea: Rodrygo sarebbe la scelta ideale per l’attacco della Juventus. Molto più di Vlahovic. “Rodrygo in Brasile faceva l’attaccante, sarebbe perfetto… Sa giocare, fare gol, è cattivo e sa collegarsi con la squadra. Rodrygo alla Juve sarebbe un colpo stratosferico“.

Un sogno, uno scenario sulla carta altamente improbabile, che Cassano ha voluto alimentare. Dal punto di vista tecnico e tattico, evidentemente, il 23enne verdeoro potrebbe integrarsi a meraviglia negli schemi di Thiago Motta. Al Real in questa stagione, soprattutto dopo l’arrivo di Mbappè, ha giocato meno del previsto: 15 presenze, non sempre da titolare, con 3 reti, 4 assist e 919′ in campo. A Madrid percepisce un ingaggio da 6 milioni netti, circa 12,5 lordi.