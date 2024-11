Dal Napoli alla Juventus: dopo Higuain, è successo di nuovo

In futuro non sarà più un calciatore del Napoli e la Juventus ha deciso di farci un pensierino: tutto pronto per l’operazione dell’anno.

Era il 2016 quando, dopo tre anni di Napoli, Gonzalo Higuain ha lasciato il capoluogo partenopeo per diventare il centravanti di riferimento della Juventus. Operazione da record per la Vecchia Signora che investì ben 90 milioni di euro pur di puntare sull’argentino. Con lui sono arrivati tre scudetti e altrettante vittore in Coppa Italia.

Un’operazione che entrambe le società, così come tutti gli appassionati di Serie A, ricordano ancora oggi con grande stupore. Il cambio di casacca del Pipita rischia però di essere presto spazzato via da un altro clamoroso affare di calciomercato. Nuovo obiettivo per la Juventus che in futuro potrebbe tornare a guardare in casa degli azzurri.

La compagine bianconera è cambiata molto negli ultimi anni, specialmente la scorsa estate quando è stato scelto Thiago Motta per la panchina, e in futuro continuerà la sua trasformazione. Anche la prossima estate i cambiamenti rischieranno di essere diversi. Colpo da novanta in vista per la Juve che chiudendo l’affare dimostrerebbe ancora una volta quelle che sono le sue reali ambizioni.

Calciomercato Juventus, colpo dal Napoli: arriva l’Higuain bis

Obiettivo tornare a vincere lo scudetto da parte della Juve che ha già deciso di sguinzagliare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per avviare le trattative di quello che si trasformerebbe immediatamente nell’affare dell’anno. Fari puntati su Victor Osimhen, la Vecchia Signora può puntare su di lui e a suggerirlo è stato Daniele Adani durante una delle sue dirette sui social.

Nella trasmissione in onda su Twitch intitolata Viva El Futbol, l’ex difensore ora opinionista ha parlato del prossimo investimento della Juve e del futuro di Dusan Vlahovic: “Se la Juve sceglie di cambiare centravanti per me va su Osimhen“. Parole che sanno di speranza per il popolo juventino e che hanno invece il sapore della beffa per quello partenopeo che preferirebbe evitare, per l’appunto, un Higuain bis.

Il prezzo del bomber dello scudetto, con Giuntoli si sono tolti la soddisfazione di diventare insieme campioni d’Italia e sarebbero felice di replicare quest’esperienza, è di 75 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione, eventuale, di Vlahovic. In questo momento Osimhen gioca con il Galatasaray in Turchia ed è concentrato sulla stagione in corso. In futuro si vedrà.