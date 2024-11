Juve, 6 milioni di euro e colpo dei nerazzurri: Inzaghi saluta il suo pupillo

La Juventus sta cominciando a pianificare le prossime mosse di mercato. Nel mirino un nerazzurro: pronti 6 milioni.

Proseguono ad ampio raggio le riflessioni della Juventus riguardanti il mercato invernale. Il grave infortunio rimediato da Juan Cabal ha stravolto i piani della Juventus, obbligandola ad acquistare almeno 2 difensori considerando pure l’assenza di Gleison Bremer e a stoppare la caccia ad un vice-Vlahovic. Diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pronto ad attivarsi sulla base degli input forniti da Thiago Motta.

L’idea è quella di prendere un elemento affermato, abituato a disputare gare di alta intensità ed un talento in rampa di lancio, utile fin da subito ma dotato di ancora ampi margini di crescita. Per quanto riguarda la prima pratica, il preferito del manager risponde al nome di Milan Skriniar caduto in disgrazia al Paris Saint Germain: appena 4 le presenze in campionato, nessuna in Champions League. L’affare risulta possibile, alla luce del gradimento espresso dall’ex Inter: per chiuderlo, però, sarà necessario convincere il PSG a pagare una quota consistente dello stipendio da lui percepito (9 milioni).

L’alternativa è Jonathan Tah, colonna portante del Bayer Leverkusen. Il 28enne è in scadenza di contratto ed il rinnovo non rientra nei suoi piani: possibile, quindi, che i tedeschi decidano di venderlo subito così da scongiurarne la partenza a parametro zero a luglio. Vivo, infine, l’interesse nei confronti di Jaka Bijol dell’Udinese seguito, però, anche dal Napoli e dall’Inter. Il prospetto nel mirino di Giuntoli è invece Simone Canestrelli, che sta vivendo la stagione della consacrazione nel Pisa guidato da Filippo Inzaghi.

Mercato Juventus, colpo da 6 milioni: Inzaghi saluta il pupillo

Il 24enne ha fin qui disputato 14 gare di cui 13 in Serie B e una in Coppa Italia, tutte da titolare inamovibile. Un centrale forte e strutturato dal punto di vista fisico (è alto 1.92), abile nel gioco aereo ed efficace in area di rigore avversaria: 2 reti e un assist. La Vecchia Signora si è fatta avanti, effettuando alcuni sondaggi esplorativi a cui farà seguito, a breve, l’apertura della trattativa vera e propria.

L’idea è quella di mettere sul piatto 6 milioni: cifra ritenuta congrua al valore odierno del classe 2000, gradito a Motta che ha dato il proprio via libera all’operazione. Una volta presi i sostituti di Cabal e Bremer, la Juventus tornerà a concentrarsi sulla caccia volta ad individuare l’adeguato centravanti da portare a Torino nel mese di gennaio.