Frattura UFFICIALE: bye bye Juventus

Frattura ufficiale e addio Juventus: il comunicato apparso sul sito del club lascia poco spazio ai margini. Ecco chi salta i bianconeri

Si torna in campo e, adesso, le nazionali torneranno a fermare il campionato nel prossimo mese di marzo. E siccome si gioca anche durante le feste di Natale, allora diciamolo chiaramente: siamo pronti all’abbuffata di partite e di match nei prossimi mesi.

E la Juve, sabato, tornerà in campo contro il Milan. Una trasferta come al solito difficilissima anche se, negli ultimi anni, i bianconeri hanno sempre fatto bene a San Siro contro i rossoneri. Poi sarà il turno del Lecce, in casa il prossimo 1 dicembre. E sono proprio i giallorossi ad annunciare un forfait ufficiale.

Frattura per Banda, salta la Juventus

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, sebbene fossero state immediatamente programmate le visite mediche con esami diagnostici a seguito dell’infortunio occorso nella gara Lecce – Empoli dell’8 novembre scorso, la mattina seguente, in ottemperanza alla normativa FIFA, come voluto dalla Nazionale dello Zambia ha dovuto lasciare Lecce per rispondere alla convocazione. La Federazione calcistica dello Zambia ha richiesto la presenza del calciatore nonostante la manifestata volontà del club di non far partire l’atleta in ragione di detto infortunio”.

“Il calciatore, dopo essersi sottoposto alle visite mediche dello staff della Nazionale che hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, è stato autorizzato solo nella serata di ieri al rientro anticipato a Lecce dove ha immediatamente effettuato una Tac presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha confermato la diagnosi. Il giocatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad intervento chirurgico“. Non ci sarà quindi Banda, e ne avrà per un po’ di tempo. Il suo rientro in campo dopo questo difficile infortunio è previsto ovviamente per il 2025, non prima. Quindi contro la Juventus non ci sarà sicuramente. Da parte di tutta la redazione di Juvelive.it, ovviamente, i migliori auguri di pronto recupero.