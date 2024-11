“Non vuole venire alla Juventus”: salta il primo obiettivo per gennaio

La finestra trasferimenti di gennaio si avvicina e per la Juve rischia di sfumare già uno degli obiettivi messi ai primi posti da Giuntoli nella lista mercato

Questo avvio di stagione per la Juventus è stato positivo con dei buoni risultati ottenuti sia in campionato che in Champions League, anche se per una parte della tifoseria sono fin qui arrivati troppi pareggi soprattutto in Serie A che non hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di essere in vetta alla classifica. Ci sono però stati anche dei problemi con gli infortuni che hanno limitato le scelte del nuovo allenatore juventino e infatti per gennaio sono attesi dei rinforzi dalla società.

Il problema principale per la Juve in questo momento è senza dubbio quello della difesa dove la coperta è molto corta, in seguito ai gravi infortuni di cui sono stati vittime Gleison Bremer e Juan David Cabal. Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli ha già infatti confermato di essere a lavoro per cercare almeno un innesto di valore da consegnare a Motta per rinforzare il reparto e per avere più scelte nella retroguardia.

Si inceppa la trattativa per l’arrivo di Skriniar alla Juventus: i dettagli dell’affare

Sono molti i nomi sondati dalla Juventus e che sono stati inseriti nella lista obiettivi per gennaio, pian piano verranno poi scremati in base alle condizioni economiche degli affari e anche ad altri fattori tipo l’apprezzamento o meno di Thiago Motta. Uno dei primi profili che la società torinese ha messo in lista obiettivi e che è da sempre in cima all’elenco è quello di Milan Skriniar, difensore centrale che al PSG sta trovando poca fortuna e vuole rilanciare la sua carriera.

Con la maglia dell’Inter tra il 2017 e il 2023, il centrale slovacco si è infatti messo in luce come uno dei migliori difensori del nostro campionato e la Juve vorrebbe farlo tornare su quei livelli. Come riportato dal giornalista – sempre molto ben informato su tutto il mondo Juve – Marcello Chirico, Skriniar però potrebbe essere un nome già sfumato per la Vecchia Signora.

“Da quello che so, Skriniar non vuole fare il vice Bremer per sei mesi alla Juve, ma proprio zero”, ha dichiarato lo stesso Chirico sul canale YouTube di Calciomercato.it. Il rischio per la Juve è che l’ex giocatore di Sampdoria e Inter non sia attratto dalla chiamata di Giuntoli perché la prossima stagione rischierebbe di tornare a fare panchina quando Bremer recupererà pienamente dal suo infortunio. A quel punto ci si dovrà concentrare su altri difensori per gennaio.