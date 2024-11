Via in prestito, ‘scambio’ con Zirkzee: la Juve chiude il cerchio

Via in prestito, ‘scambio’ con Zirkzee. Il mercato pianificato dalla società bianconera inizia a presentare i suoi punti focali. L’attacco è sempre al centro.

Si avvicina Milan-Juventus, una sfida che può significare molto per il prosieguo della stagione della formazione bianconera. Si avvicina la sessione invernale di mercato, un momento che può cambiare il volto della formazione guidata da Thiago Motta.

Due momenti distanti tra loro ma che potrebbero segnare l’annata della Juventus. Campo e mercato strettamente connessi. Ora più che mai. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta lavorano di concerto. La Juventus, nata durante la sessione estiva, ha ancora bisogno di qualche tassello. In più i recenti, e gravi, infortuni che hanno toccato prima Gleison Bremer e poi Juan Cabal, hanno imposto una quasi totale revisione dei piani in vista delle sessione invernale. E se ora la difesa appare come il reparto più bisognoso di ulteriori innesti, è sempre l’attacco a suscitare le maggiori fascinazioni, con le varie ipotesi, più o meno realistiche, che si porta fatalmente dietro, dal vice-Dusan Vlahovic al sostituto di Dusan Vlahovic.

Via in prestito, ‘scambio’ con Zirkzee: il piano

L’attacco bianconero convive con il persistente, ormai quasi ‘storico’, pensiero legato a Dusan Vlahovic. Attorno alla permanenza in bianconero dell’attaccante serbo, ruotano tutte le politiche ‘mercantili’ della Juventus.

Cristiano Giuntoli ha da tempo iniziato a guardarsi attorno. E per la Juventus non vi è soltanto l’ipotesi Jonathan David. Un altro nome è scritto a chiare lettere sul taccuino segreto del direttore tecnico bianconero. Un prospetto ammirato e seguito anche dalla concorrenza, come rivelato da fussball.news. Il Manchester United, ed il nuovo tecnico portoghese, Ruben Amorin, vogliono all’Old Trafford Randal Kolo Muani, classe 1998, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese.

L’attaccante francese è l’altro prospetto assai gradito alla Juventus. Per gennaio i Red Devils non potranno investire somme importanti, per cui Randal Kolo Muani potrà approdare in Premier League soltanto con la formula del prestito. L’idea potrebbe essere rappresentata da uno scambio di prestiti che potrebbe prevedere l’arrivo a Manchester di Randal Kolo Muani con Joshua Zirkzee pronto ad approdare sotto la Tour Eiffel. Un affare per Manchester United e PSG.

Un ‘dramma’ di mercato per la Juventus che perderebbe due obiettivi reali in un colpo solo.