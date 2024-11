Vlahovic lascia la Juventus: l’incontro riscrive l’addio

Vlahovic lascia la Juventus: i bianconeri sarebbero disposti a cedere il giocatore e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro. Ecco la situazione

Le parole di Dusan Vlahovic dal ritiro della nazionale serba hanno fatto rumore dentro il mondo della Juventus. Troppo rumore. Tant’è che, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, sui social si sono accese delle grosse polemiche su quelle che sono state le dichiarazioni del centravanti.

Sono molti, anche per via della mancata continuità delle sue prestazioni, che lo cederebbero volentieri. E, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Rudy Galetti, anche la Juventus non si metterebbe di traverso qualora arrivasse un’offerta, ritenuta decente, per il cartellino del giocatore. Lo sappiamo, Vlahovic ha diversi estimatori soprattutto in Inghilterra e nei mesi scorsi, e anche negli anni scorsi, si è parlato soprattutto di un club pronto a prenderlo. Bene, quel club, l’Arsenal di Arteta ovviamente, potrebbe tornare all’assalto nello spazio di pochissimo tempo.

Vlahovic lascia la Juventus: incontro con l’Arsenal

“Si prevede che il club inglese incontrerà presto il suo agente per raccogliere nuove informazioni” ha scritto il giornalista. Quindi tra i londinesi e l’entourage del serbo i contatti non si sono mai persi e un incontro sarebbe quindi già messo in preventivo nel corso dei prossimi giorni. Ovviamente è difficile, se non impossibile, che Vlahovic lasci la Juve a gennaio. Questa è un’operazione che potrebbe vedere davvero la luce nella prossima sessione estiva del mercato.

A completare il quadro, Galetti, ha scritto anche che la dirigenza bianconera starebbe iniziando a guardarsi intorno per trovare l’alternativa all’ex Fiorentina. Insomma, senza andare oltre, al momento la situazione appare abbastanza chiara con un Dusan che giorno dopo giorno sembra essere sempre più lontano dalla Continassa. Siamo sicuri, inoltre, che nel momento in cui rientrerà a Torino ci sarà sicuramente un confronto tra Thiago Motta per cercare un chiarimento in merito alle sue parole. Chissà come andrà a finire. Ma al momento le notizie sono queste.