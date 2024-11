Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: si sblocca a gennaio

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: l’affare si sblocca nel prossimo mese di gennaio. Ecco la situazione secondo fonti spagnole

Se Giuntoli è indubbiamente preso da quelle che sono le entrate che la Juventus dovrà fare a gennaio, e serve almeno un difensore e forse anche un attaccante, ci sono degli elementi che in questo momento sono dentro la rosa di Thiago Motta che invece hanno le valigie in mano.

Alcuni, c’è da dirlo, sono andati via in estate – vedi Djalò che come vi abbiamo raccontato prima ha parlato quasi da ex dal ritiro della nazionale portoghese – altri invece, vedi Arthur, il protagonista di questo articolo, che sono rimasti dentro la rosa ma mai utilizzati. E la Juve ovviamente e giustamente, aggiungiamo noi, è comunque costretta a pagare lo stipendio al calciatore. Ma sul brasiliano, secondo le informazioni che sono state riportate da Marca, in Spagna, è in piedi l’ipotesi di un clamoroso ritorno nella Liga nel prossimo mese di gennaio. E andiamo a vedere dove potrebbe andare.

Calciomercato Juventus, su Arthur il Betis

Intanto viene confermato l’interesse di Roberto De Zerbi per il giocatore: il tecnico italiano, attualmente in Francia, al Marsiglia, lo aveva già cercato nel corso dei mesi estivi e potrebbe tornare all’assalto a gennaio.

Mentre, è nuovo, l’interesse del Betis Siviglia. Gli andalusi, si legge in Spagna, avrebbero già sondato il centrocampista e la sua cessione, da parte della Juventus, potrebbe esserci come sappiamo già nella prossima finestra di operazioni di mercato. Da parte del club bianconero, ovviamente, non ci sarebbe nessuna remora nel cedere un giocatore che nel corso di questa prima parte di stagione, nonostante anche in mezzo al campo ci siano state delle assenze, non ha giocato un minuto e difficilmente lo farà da qui alla riapertura dei trasferimenti. Insomma, in poche parole, ci sarebbe porta libera per un addio.