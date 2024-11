Juventus, il nuovo bomber parla rossonero: Giuntoli ha calato il tris

Juventus, il nuovo bomber parla rossonero: non solo i due difensori centrali, ma per gennaio Giuntoli potrebbe prendere anche il centravanti

Tris Giuntoli: non solo due difensori centrali che per forza di cose dovranno arrivate a Torino nella prossima finestra di gennaio visto la stagione già chiusa di Bremer e Cabal, ma anche il centravanti.

Se n’è discusso molto nel corso delle ultime settimane: sia per l’infortunio di Milik – che potrebbe anche tornare nel prossimo mese di dicembre – sia per le altalenanti prestazioni di Vlahovic che, inoltre, dopo il problema fisico accusato in nazionale non ci sarà nella partita di sabato pomeriggio contro il Milan. E allora nella testa del direttore dell’area tecnica della Juventus c’è il sogno di regalare un attaccante a Thiago Motta. Le idee ci sono, anche diverse così come vi abbiamo raccontato da queste pagine, ma l’ultima, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è spuntata nelle ultime ore.

Juventus, spunta Schick

Il nome è quello di Schick, che in Italia sappiamo chi è. L’idea non è “nuova”: ricordiamo tutti che la Juventus lo aveva praticamente preso – prima del suo passaggio alla Roma – ma il ceco, adesso al Bayer Leverkusen, non aveva superato le visite mediche alla Continassa. Poi esperienza in giallorosso e dopo la nuova vita in Germania: lo scorso anno protagonista per lo scudetto conquistato dalla squadra di Xabi Alonso, quest’anno è partito dietro nelle gerarchie.

Per il momento ha collezionato 14 presenze tra tutte le competizione, ma solamente 5 dal primo minuto. Un evidente segnale di una possibile partenza. Certo, serve la formula giusta e, per giusta, intendiamo quella del prestito, almeno per sei mesi, e potrebbe esserci anche il diritto di riscatto. Non arriverà, qualora dovesse andare in porto, a titolo definitivo. Ecco quindi l’idea bianconera: un giocatore esperto, che conosce la Serie A, e che ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Zirkzee: una prima punta sì vera, ma che viene incontro e che gioca con i compagni. Sarebbe sicuramente felice Thiago Motta.