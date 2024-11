Non solo il Milan, fuori anche per la Champions: adesso è un caso

Emergenza infortuni per Thiago Motta in vista del big match contro il Milan di sabato prossimo. Assenze che potrebbero esserci anche in vista della Champions League

L’ultima pausa per le Nazionali del 2024 è definitivamente archiviata. Dal prossimo weekend, nono sono previsti più stop, per campionati e coppe europee, fino alla metà di marzo 2025.

La 13.a giornata di Serie A propone subito un match clou, sabato 23 novembre alle ore 18, con Milan-Juventus che si ritrovano contro a San Siro a un anno di distanza dalla vittoria di misura dei bianconeri grazie al gol dalla distanza di Locatelli. Quelli in palio a San Siro, saranno punti fondamentali per entrambe le squadre. Il Milan non può permettersi altri stop dopo il deludente 3-3 di Cagliari per non perdere ulteriore terreno dalle prime. Intrigante, invece, la prospettiva per la Juve che, con la terza vittoria di fila in campionato, avrebbe l’opportunità di superare il Napoli, in attesa del match dei partenopei contro la Roma.

Bianconeri che si presenteranno a San Siro in emergenza. Agli indisponibili per Thiago Motta si è aggiunto anche Dusan Vlahovic. Si era temuto un infortunio più grave per l’attaccante bianconero, uscito anzitempo da Serbia-Danimarca per un fastidio al flessore. Nessuno lesione per Vlahovic che, per precauzione, salterà la sfida con il Milan con l’obiettivo di tornare subito a disposizione per la trasferta di Champions League in casa dell’Aston Villa.

Juve in emergenza conto il Milan: assenza confermata per Motta

Non sarà disponibile, invece, sia contro il Milan che con l’Aston Villa, Nico Gonzalez che ancora non ha recuperato dall’infortunio muscolare subito nel corso della sfida con il Lipsia, poco prima del ko di Bremer. Prima della sosta, si era ipotizzato un rientro dell’esterno argentino per il Derby contro il Torino. Nulla da fare. Non appena l’ex Fiorentina ha provato a intensificare i ritmi in allenamento, si è avuta la conferma che il suo recupero era tutt’altro che completato.

Costretto a rinunciare anche alla convocazione in Nazionale, Gonzalez ha proseguito ad allenarsi a parte alla Continassa e, oltre al Milan, non ci sarebbero chance nemmeno per rivederlo in campo al Villa Park, mercoledì prossimo. Lo scenario più plausibile, in questo momento, è quello di un suo possibile rientro per il match contro il Bologna del prossimo 7 dicembre, quando saranno passati più di due mesi dal ko di Lipsia.

Sicura, contro il Milan, anche l’assenza di Douglas Luiz. Anche per il brasiliano, un infortunio muscolare che perdura ormai da oltre un mese. Nei prossimi giorni si capirà se Douglas Luiz può tornare a disposizione già per la sfida contro l’Aston Villa, la sua ex squadra in cui ha militato dal 2019 prima del trasferimento in bianconero.