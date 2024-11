Affare in Serie B, la Juventus ha trovato il bomber

La Juventus costretta a cambiare strategia dopo i diversi ostacoli incontrati. Trovato il vice-Vlahovic: gioca in Serie B.

Prosegue senza sosta e ad ampio raggio, in casa Juventus, la ricerca di un vice-Vlahovic da acquistare durante il mercato invernale. Riuscire a portare a Torino un centravanti di qualità, però, non sarà affatto facile. In primis, a causa del ridotto budget a disposizione. Tanti, poi, gli ostacoli emersi in queste settimane e i “no” ricevuti che hanno obbligato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a cambiare strategia e a depennare alcuni nomi dalla sua personale lista.

Chi di certo non sbarcherà a Torino a gennaio è Jonathan David, legato al Lille fino al 30 giugno 2025. Il manager si è fatto avanti, con l’obiettivo di convincerlo a lasciare i transalpini subito ed aggregarsi alla corte di Motta tuttavia la risposta ottenuta non è stata quella sperata. Il 24enne canadese, infatti, mira a trasferirsi a parametro zero al Barcellona durante l’estate. In salita pure la pista che conduce a Joshua Zirkzee, non ambientatosi al Manchester United.

Il neo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim preferirebbe avere un attaccante con caratteristiche differente ed ha chiesto alla propria dirigenza di prendere Victor Osimhen. Al Galatasaray, quindi, verranno offerti 75 milioni più il cartellino dell’ex Bologna (autore di una sola rete in 17 apparizioni). Abbandonata, infine, l’opzione Arnaud Kalimuendo valutato dal Rennes oltre 20 milioni. Cifra, questa, al momento non alla portata delle casse della Vecchia Signora.

Mercato Juventus, Giuntoli cambia strategia: nel mirino un bomber della Serie B

Giuntoli, di conseguenza, si è riorganizzato mettendo nel mirino un giovane talento attualmente militante in Serie B: parliamo di Cristian Shpendi, di proprietà del Cesena quarto in classifica. Il 21enne, in questa prima parte della stagione, ha totalizzato 15 presenze di cui 12 nel torneo cadetto e 3 in Coppa Italia di cui 13 da titolare “condite” da 10 reti. Un bottino importante che, unito ad un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ha attirato le attenzioni della Juventus.

Un prospetto che intriga sia lo stesso Giuntoli che Motta, al quale spetterebbe poi il compito di farlo crescere ancora e valorizzarlo al meglio. Per ora si tratta di un’idea che, però, potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Il dirigente, al tempo stesso, sta portando avanti anche alcune riflessioni riguardanti il reparto offensivo: gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno lasciato delle voragini, che la Juve proverà a colmare con Milan Skriniar e Ben Chilwell del Chelsea.