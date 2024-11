Ok arrivato, la Juve affonda il colpo: scelto il nuovo difensore

Dopo l’annuncio la Juventus ha deciso di muoversi per il primo colpo di calciomercato: in arrivo il difensore promesso a Thiago Motta.

Poche ore separano la Juventus dal ritorno in campo dopo la sosta, sabato alle 18:00 la formazione di Thiago Motta giocherà a San Siro per affrontare il Milan in un match importantissimo per le sorti del campionato. Purtroppo per i tifosi bianconeri, la loro squadra del cuore sembra non arrivare al meglio all’appuntamento della tredicesima giornata.

Colpa di qualche punto perso per strada, attualmente la Vecchia Signora è sesta a -2 dalla vetta occupata dal Napoli, e soprattutto dei tanti infortuni che hanno colpito il club. Specialmente in difesa, reparto maggiormente colpito dai guai fisici che a gennaio subirà un’altra mini rivoluzione. La società si è già messa al lavoro da mesi e tra poche settimane consegnerà a mister Motta qualche rinforzo in più.

Stagione finita sia per Bremer che per Juan Cabal, doppia tegola davvero niente male per il club che ha però cercato di rassicurare i tifosi dichiarando che a gennaio si tornerà sul mercato. C’è un nome a sorpresa che nelle ultime ore si è fortemente avvicinato alla Juve: potrebbe essere lui il primo colpo del 2025.

Juventus, tutto deciso: scelto il primo rinforzo dell’anno

Sguardi rivolti al campionato italiano da parte di Cristiano Giuntoli e del suo staff che dopo aver attenzionato diversi nomi avrebbero finalmente individuato il profilo ideale. Oggi il primo rinforzo invernale della Juve risponde al nome di Ardian Ismajli, esperto difensore albanese titolarissimo dell’Empoli. Il classe 1996 fin qui le ha giocate tutte da titolare rivelandosi una vera e propria garanzia.

Se a questo si aggiunge anche che il suo contratto con i toscani scadrà il prossimo 30 giugno, ecco che sembrano esserci tutte le condizioni ideali per un colpo low cost. A gennaio Ismajli può partire in cambio di una cifra irrisoria, si parla di qualcosa meno di 5 milioni di euro. Insomma, con una spesa minima la Juve si aggiudicherebbe un giocatore esperto che conosce bene il campionato.

Qualche dubbio rimane, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza a livello europeo, ma il ventottenne ha fatto bene nei suoi anni in Italia e sembra essersi guadagnato la chance di far parte della Juventus. Il difensore azzurro, cresciuto in Croazia nell’Hajduk Spalato, gioca principalmente al centro della difesa ma all’occorrenza può anche fare il terzino destro. In attesa di capire se ci saranno altri colpi, non solo nel reparto arretrato, sembra essere lui il primo profilo in entrata.