Osimhen arriva al posto di Vlahovic: “Sa come si vince lo Scudetto”

Osimhen arriva al posto di Vlahovic: la rivelazione in diretta sul prossimo attaccante della Juventus. Ecco cos’ha detto

C’è una questione sicuramente importante che tiene banco dentro la Juventus: e, ovviamente, è relativo al rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un contratto fino al 2026, il più pagato non solo della squadra ma dell’intera Serie A.

Se da un lato ci sono tutti questi soldi in mezzo, dall’altro c’è anche una situazione di prestazioni che sicuramente potrebbe migliorare: troppo altalenanti, per il momento, quelle del classe 2000. In alcune situazioni sembra essere il migliore di tutti, in molte altre, invece, sbaglia dei gol clamorosi che fanno decisamente storcere il naso ai tifosi. C’è, comunque, tornando al discorso firma contrattuale, una verità: Giuntoli non si può permettere di tenere in rosa un giocatore con questo stipendio e cercherà, in primis, di allungare l’accordo spalmando il tutto. Qualora dovesse trovarsi davanti un muro, non è del tutto da escludere un addio la prossima estate.

Osimhen al posto di Vlahovic: ecco le parole di Adani

E, nel corso della solita puntata di Viva El Futbol su Twitch, a spiegare quale potrebbe essere il nuovo attaccante della Juventus ci ha pensato Lele Adani.

“Se Vlahovic non rinnova e va via – ha detto – la Juventus andrà a prendere Osimhen. È la prima scelta di Giuntoli e in un campionato a basso ritmo come la Serie A il nigeriano è davvero dirompente. Osimhen sa come si vince lo Scudetto”. Insomma, la scelta sarebbe ricaduta, o ricadrebbe, nel caso, su quel centravanti che Giuntoli ha portato al Napoli e che ha permesso a Luciano Spalletti di vincere con gli azzurri uno scudetto storico. Il nigeriano, adesso al Galatasaray in prestito, è stato un vero e proprio trascinatore quell’anno, segnando a raffica ma non solo, anche mettendo in campo quel suo strapotere fisico che ha fatto la differenza. Insomma, al direttore dell’area tecnica della Juve piace, eccome. E chissà che non decida nuovamente di lavorare con lui.