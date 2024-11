Vertice segreto per il futuro di Vlahovic: Juve fuori dai giochi

Vertice segreto per il futuro di Dusan Vlahovic: la Juve non può farci nulla ed è fuori dai giochi, addio sempre più vicino per il serbo

Le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si allontanano sempre di più. A dire il vero, il campione serbo, è attualmente ai box e quindi non potrà aiutare la sua squadra negli imminenti impegni a partire dal match di domani contro il Milan. Una brutta mazzata arrivata negli ultimi minuti del match tra Serbia e Danimarca, quando ormai la sosta stava per scivolare alle spalle senza troppi problemi per lui (eliminazione dalla Nations League a parte).

E invece, si è dovuto fermare. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato che il problema muscolare non è così grave e dunque salterà probabilmente solo una settimana di impegni, mettendo nel mirino le sfide che si giocheranno tra quindici giorni. Per la Juve è comunque un problema considerando come al momento non ci sia un ricambio, visto che anche Milik è ai box. Thiago Motta dovrà inventarsi qualcosa.

Vlahovic dice addio alla Juve? Fanno tutto gli agenti, la situazione

Un problema lo è anche il futuro del classe 2000, sempre più lontano da Torino. Non ha, infatti, ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e non è detto che lo faccia. Al momento sono arrivate solo fumate grigie tendenti al nero e l’ipotesi di un Chiesa bis non è da scartare.

Per evitare questo si vorrebbe provare a prolungare l’accordo, altrimenti è chiaro che sarà messo sul mercato. E le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sono per nulla buone. Secondo quanto riportato dal portale teamtalk.com, c’è un club di Premier League che ha iniziato i primi contatti con gli agenti del calciatore e stanno dialogando sul possibile trasferimento dell’ex Fiorentina. La Juve non è stata inclusa in questi discorsi e al momento è tagliata fuori dai giochi. In altre parole se si troverà un accordo tra nuova squadra e giocatore, il serbo chiederà la cessione.

Si tratta dell’Arsenal, è questa la possibile squadra in cui si trasferirà il classe 2000. I Gunners e Arteta vogliono il serbo e stanno iniziando a dialogare con gli agenti. Ma c’è di più. Nei contatti, infatti, non si è discusso solo di portare il giocatore in Inghilterra la prossima estate a stagione conclusa. Ma di farlo addirittura sin da subito, ovvero da gennaio. Chiaro che in questo caso il prezzo sarebbe più consistente. La Juve può richiedere 70 milioni di euro ma con un giocatore a breve in scadenza la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 60.