Ad un passo dalla Juve, è pronto a dire sì all’Inter: che beffa

La Juventus deve far fronte a numerose problematiche che complicano i piani di mercato. Un obiettivo molto vicino all’Inter.

Sono giornate molto intense quelle attualmente vissute dalla Juventus, al lavoro per capire come potenziare l’organico a gennaio e sanare le criticità venutesi a creare in questa prima parte di stagione. I gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e da Juan Cabal, uniti ai lunghi tempi di recupero di Arek Milik, hanno lasciato delle voragini nella rosa bianconera riducendo quasi al lumicino le opzioni di scelta di Thiago Motta.

Ad inizio anno la Vecchia Signora conta di portare a Torino almeno tre innesti, di cui due volti a rimpolpare il pacchetto arretrato e l’altro relativo al reparto offensivo. Il nomi seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono molti, così come gli ostacoli finora incontrati. Il preferito del manager risponde al nome di Milan Skriniar, ai margini nel Paris Saint Germain (appena 4 presenze) e desideroso di cambiare aria. L’ex Inter, tramite il suo entrourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento tuttavia la trattativa con il PSG deve ancora essere impostata.

In salita anche la strada che conduce a Jaka Bijol visto che il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani, ai microfoni di ‘TV12’, lo ha dichiarato incedibile. Sfumata infine la pista riguardante Jonathan David del Lille, in scadenza il 30 giugno 2025. Il piano del canadese, seguito pure dall’Inter, prevede l’addio ai francesi a parametro zero ed il conseguente passaggio al Barcellona. Una beffa per entrambe le italiane. Giuntoli, quindi, dovrà riorganizzarsi. I nerazzurri, dal canto loro, si “consoleranno” con l’acquisto di un giocatore rimasto a lungo nei radar della Juventus.

Mercato Juventus, che beffa: pronto a dire sì all’Inter

Parliamo di Alex Meret, legato al Napoli per altri sette mesi. Il suo agente Federico Pastorello e gli azzurri sono in contatto costante ma i recenti incontri non si sono rivelati sufficienti per trovare la quadra. A confermarlo è il direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’ Valter De Maggio, secondo il quale le parti, al momento, non potrebbero essere più distanti. Le interlocuzioni proseguiranno nelle prossime settimane ma, in assenza di concreti passi in avanti, in estate andrà in scena il divorzio.

Il presidente dei Campioni d’Italia Giuseppe Marotta si è piazzato alla finestra, pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo “gratis” a spese dei partenopei dopo l’ingaggio di Piotr Zielinski. L’Inter lo ha messo nel mirino per il post-Sommer (che il 17 dicembre compirà 36 anni): la carriera di Meret proseguirà nella sponda nerazzurra di Milano.