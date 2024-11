Formazioni ufficiali Milan-Juventus, Thiago Motta ‘stende’: attacco stravolto

Milan-Juventus. San Siro offrirà al mondo uno straordinario colpo d’occhio. Rossoneri e bianconeri pronti alla ‘classica’ più classica del calcio italiano.

San Siro è pronto a vestirsi nuovamente a festa. Dopo Inter-Juventus ecco in tabellone l’altra attesissima ‘classica’ del calcio italiano: Milan-Juventus. 150 paesi collegati e 75mila spettatori assiepati sulle gradinate della Scala del Calcio.

I tifosi del Milan sosterranno a gran voce la formazione rossonera ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo che le forze dell’ordine hanno confermato il divieto di utilizzare striscioni e bandiere. Il clima, però, sarà quello di sempre. Entrambe hanno come obiettivo la vittoria. La Juventus non intende staccarsi ulteriormente dalla vetta della classifica mentre il Milan punta ad agganciare ‘virtualmente’ i bianconeri, ora avanti di sei punti, con in più la gara contro il Bologna ancora da recuperare. Ci sono tuti gli ingredienti per una grande sfida. Anzi, quasi tutti. Mancano vari titolari alla Juventus e questo sposta la bilancia a favore dei rossoneri.

A meno che Thiago Motta non estragga dal cilindro…

Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

Per Paulo Fonseca c’è il dubbio riguardante Pulisic. Soltanto l’ultimo allenamento scioglierà l’unica enigma che impensierisce il tecnico portoghese. In caso di responso negativo è pronto Loftus-Cheek, con lo statunitense che prender posto in panchina.

Thiago Motta, dal canto suo, ha diverse defezioni cui dover far fronte così come sono quasi obbligate le scelte del tecnico italo brasiliano. Ma il tecnico bianconero ha abituato a scelte ‘impensabili’.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata All. Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie.

L’appuntamento è pertanto allo Stadio San Siro con inizio alle ore 18.00.