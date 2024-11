Giuntoli lo prende a gennaio: addio Napoli, festa Juventus

Giuntoli lo prende a gennaio. Il direttore tecnico bianconero ha iniziato da tempo ‘la rassegna’ dei possibili rinforzi per la difesa della Juventus.

Due trasferte impegnative, contro Milan ed Aston Villa, segneranno la temperatura attuale della Juventus. Due gare che possono indirizzare, in un senso o nell’altro, il campionato ed il cammino in Champions League della formazione guidata da Thiago Motta.

Milan ed Aston Villa, un doppio test per una Juventus con l’infermeria piena come i dubbi che riempiono la mente del suo tecnico. Trovare la quadra di una formazione che ha ‘buchi’ rilevanti, originari e recenti, in tutte le zone del campo non è il compito più semplice del mondo. Gennaio, ed il mercato di riparazione, potranno bastare per completare l’organico della Juventus ‘debilitato’ da gravi infortuni? Cristiano Giuntoli sa bene che non sarà possibile risolvere tutti gli attuali problemi della formazione bianconera ad inizio 2025.

Giuntoli lo prende a gennaio: arriva Giovanni Leoni

Per il fronte offensivo, accanto a Dusan Vlahovic, si spera in un rapido recupero di Arek Milik. Le attenzioni della Juventus sembrano ora concentrarsi sul reparto arretrato.

Le voci provenienti dalla Continassa ci parlano di un Cristiano Giuntoli deciso a portare a Torino non uno, bensì due difensori centrali. Al momento non interessa un prospetto che possa sostituire sulle corsie esterne l’infortunato Juan Cabal. Secondo quanto risulta a Il Corriere dello Sport, il direttore tecnico della Juventus starebbe puntando Giovanni Leoni, classe 2006. del Parma. Difensore centrale, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, ambidestro e piede educato che gli permette di costruire al meglio l’azione dal basso.

Caratteristica questa, unita alle altre, assai gradita a Thiago Motta ed è anche per tale motivo che Cristiano Giuntoli intende giocare d’anticipo prima che in troppi scoprano il ‘reale’ valore del giovane difensore facendone poi lievitare il prezzo. Quasi prendendo spunto da uno slogan pubblicitario la Juventus sa bene come due difensori siano meglio di uno. Uno di loro potrebbe essere proprio Giovanni Leoni, prospetto seguito anche dal Napoli di Antonio Conte e Giovanni Manna, due ex bianconeri. Una ragione in più per affondare il colpo.