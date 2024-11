Juventus, per Pogba non è ancora finita: la telefonata inaspettata

Arriva una novità a sorpresa per il futuro dello juventino Paul Pogba, che sta vivendo un periodo davvero delicato per la sua carriera.

Il suo ritorno alla Juventus nell’estate 2022 a costo zero, dopo la fine dell’esperienza al Manchester United, sembrava poter essere uno dei colpi di mercato più intriganti ed azzeccati degli ultimi anni. Invece per Paul Pogba è incominciato un calvario senza fine, fatto di infortuni, problemi muscolari, diatribe caratteriali e, dulcis in fundo, l’annosa questione legata al doping.

Negli ultimi tre anni Pogba ha accumulato solo 8 presenze ufficiali con la maglia della Juventus, visto che è forzatamente indisponibile dal settembre 2023, a causa della positività al DHEA riscontrata in un controllo antidoping dello scorso anno. Inizialmente squalificato per ben quattro anni, Pogba ha ottenuto uno sconto di pena, potendo così rientrare a marzo del 2025. Ma il suo futuro nella Juve è ormai destinato ad esaurirsi.

Il 30 novembre prossimo Pogba sarà ufficialmente svincolato, visto che l’attuale club di appartenenza ha annunciato la rescissione consensuale a partire da quella data. Il centrocampista classe ’93 è dunque alla ricerca di una nuova squadra che gli dia fiducia a partire dal prossimo anno, vista la voglia del francese di tornare ai suoi livelli nonostante l’inattività recente.

Pogba, futuro in Liga? Tentativo per la squadra spagnola

Molta curiosità dunque sulla prossima destinazione di Paul Pogba, che non ha affatto voglia di smettere e intende provare a rilanciarsi in un club importante, che gli dia considerazione e spazio necessari. Di recente si è fatto persino il nome di alcune squadre italiane, ma si tratta di voci che non trovano conferme.

Una soluzione di cui si sta parlando nelle ultime ore vedrebbe Pogba sbarcare nella Liga spagnola. Secondo El gol digital, il calciatore francese sarebbe stato proposto alla Real Sociedad. La squadra allenata da Alguacil ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo e l’agente dell’ormai ex Juve avrebbe tentato un contatto telefonico con i dirigenti baschi.

Opzione che intriga la Real, ma che allo stato dei fatti sembra poco probabile. Non tanto per le condizioni atletiche di Pogba, bensì per il suo stipendio: alla Juventus percepisce 8 milioni netti a stagione, veramente troppi per le casse della formazione spagnola. Anche se dovesse dimezzarsi l’ingaggio, arrivando a 4 annui, resterebbe il calciatore più pagato della rosa, rischiando così di stravolgere gli equilibri interni.

Più probabile che il futuro di Pogba sia diretto verso mete esotiche. Sulle sue tracce sono presenti club della Saudi Pro League e della MLS statunitense, campionati dove l’ingaggio del centrocampista è ampiamente alla portata.