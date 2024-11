Motta non lo vuole, Giuntoli se ne libera a gennaio, soldi e spazio per il vice Vlahovic

Il mercato della Juve vede una nuova operazione in vista di gennaio: Giuntoli è pronto a cedere il giocatore che Thiago Motta non vuole. Con quei soldi arriverà il vice Vlahovic!

Manovre di mercato in casa Juventus in vista del mercato di gennaio. Le necessità sono note: serve rinforzare di sicuro la difesa e l’attacco. Entrambi i reparti sono in emergenza dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal dietro e l’assenza di un vice Vlahovic in avanti. Per il primo ruolo saranno necessari un paio di innesti. Per l’attaccante, invece, è tutto work in progress. Vero che contro il Milan dovrà essere adattato Weah falso nueve ma, oltre il serbo, in rosa c’è anche Arek Milik che a breve dovrebbe rientrare.

Proprio il polacco è stato fin qui oggetto di una valutazione sbagliata da parte del team mercato bianconero e in particolare di Cristiano Giuntoli. Si era sottovalutato il suo problema la scorsa estate e la società si era così convinta a non investire sul mercato, confidando in un rientro veloce da parte dell’ex Napoli. Così non è stato, e anzi, non si intravede ancora una data per il recupero. Forse fine dicembre altrimenti gennaio.

Per Thiago Motta è di più, Giuntoli pronto a venderlo per il vice Vlahovic: le ultime

In questo modo Vlahovic si è trovato costretto a giocarle praticamente tutte, e a lungo andare ha pagato dazio. Prima in una condizione sempre più precaria e scadente, poi con l’infortunio con la Serbia. A gennaio serve un suo vice perché Milik non dà garanzie. Ma c’è una novità.

Il polacco, infatti, al di là dell’infortunio non sembra essere finito nelle grazie di Thiago Motta che non lo vorrebbe in rosa. Per lui si tratta di un elemento sacrificabile e magari non adatto al suo tipo di calcio. In altre parole avrebbe già comunicato a Giuntoli di venderlo per poter incassare un buon gruzzoletto da investire su un nuovo vice dell’ex Fiorentina.

Secondo quanto fanno sapere in Spagna, Milik è nel mirino del Betis Siviglia. Manuel Pellegrini, allenatore del club, avrebbe fatto il suo nome espressamente alla dirigenza che è pronto ad accontentarlo. L’addio può essere la giusta soluzione per tutti: sia per il giocatore, che andrà in una realtà che l’ha fortemente voluto, sia per le due squadre a partire dalla Juve che così farà cassa. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.