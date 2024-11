Il prezzo è fissato: 35 milioni, la Juve ha dato l’ok all’addio

Nella sessione di mercato invernale che si terrà a gennaio, la Juventus agirà in entrata ma anche delle uscite per fare cassa

In casa Juventus si sta già programmando da diverse settimane il mercato invernale che comincerà ad inizio gennaio e che sarà una sessione molto importante per il club bianconero. In questi primi mesi di campionato si è infatti notato come ci siano delle lacune nella rosa allenata da Thiago Motta e che quindi siano necessari degli interventi della società sul mercato. Questi problemi sono stati messi in evidenza ancora di più da una sfortunata serie di pesanti infortuni che affliggono la Juve.

A causa dei brutti infortuni subiti da dei giocatori importanti come Bremer, Cabal e Milik, il tecnico bianconero ha sempre dovuto farei i conti con un gran numero di assenze in quasi tutte le partite e l’emergenza si è acuita ancora di più in questi ultimi giorni con il ko di Vlahovic che ha lasciato Motta senza prime punte. Per riuscire a rinforzarsi a gennaio, per la Juventus potrebbe essere necessario muoversi anche con le cessioni di chi sta giocando meno per fare cassa.

Juventus, non si placano le voci sull’interesse del PSG per Fagioli: gli aggiornamenti

Tra i giocatori che fino a questo momento non stanno rendendo al loro meglio in questo nuovo ciclo targato Thiago Motta c’è anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 è tornato sul finire della scorsa stagione dopo la lunga squalifica per la vicenda scommesse ma adesso non è sempre una prima scelta per l’allenatore bianconero.

Per tali ragioni sono tornate a farsi spazio le voci su una possibile cessione a gennaio del regista ex Cremonese. Essendo un prodotto del vivaio juventino, una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza completa che sarebbe molto preziosa in ottica bilancio. Come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, su Fagioli c’è il pressing del PSG che è interessato a portarlo in Francia per rinforzare la sua linea di centrocampo.

Le richieste della Juventus però sono molto chiare: non meno di 35 milioni di euro per avere il cartellino di Fagioli anche per via di un contratto ancora lungo e che scade nel 2028. Rimangono da capire le intenzioni del giocatore che deve scegliere se continuare in bianconero anche per la seconda metà di stagione oppure se salutare a gennaio e provare la nuova esperienza in Francia. Giuntoli attende ma potrebbe essere già pronta la prima partenza dalla Juventus in inverno.