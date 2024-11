Arriva lo svincolato per l’attacco della Juventus: rivelazione inaspettata

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo le scelte della Juventus. Arriva la rivelazione in merito alla possibilità di prendere uno svincolato in attacco: ecco tutti i dettagli.

Emergenza in attacco per la Juventus che deve fare i conti con le condizioni poco ottimali di Dusan Vlahovic. Oltre al serbo, anche Milik non è a disposizione di Thiago Motta che nel in quel reparto può contare su pochissimi elementi. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relativa al possibile arrivo di uno svincolato di lusso che possa risolvere il problema offensivo della squadra.

Calciomercato Juventus: chi prende la Juventus in attacco?

Non solo in difesa: la Juventus ha un problema in attacco. La squadra ha bisogno di un vice Vlahovic, visto che in questo momento Milik è risultato indisponibile a causa del problema al ginocchio. Una situazione che andrà chiarita nelle prossime settimane con Giuntoli che dovrà entrare in azione per risolvere il problema offensivo.

E’ l’ex giocatore Angelo Di Livio a fare il punto riguardo il possibile arrivo in avanti di uno svincolato. ll “Soldatino”, che con la Juventus ha vinto anche la Champions League nella stagione 1995-1996, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha detto la sua in merito al possibile colpo in entrata da parte dei bianconeri che necessitano di qualche ritocco in attacco.

“Alla Juventus hanno sottovalutato la situazione di Vlahovic e Milik. Quando il polacco ha subito l’operazione avrebbero dovuto prendere subito uno svincolato. Adesso l’unico adattabile in avanti è Weah visto che Yildiz non ce lo vedo punta centrale”. E all’epoca c’era una grossa possibilità ovvero quella di portare alla Juventus Anthony Martial che era nella lista dei giocatori svincolati. Alla fine il francese si è accasato in Grecia, all’AEK Atene. Adesso non resta che attendere la finestra di mercato che si aprirà a gennaio, anche perché non c’è nessun profilo importante da prendere subito. I bianconeri si preparano ad essere protagonista della sessione invernale, visto che Giuntoli dovrà prendere un centrale difensivo, per sostituire i due infortunati Bremer e Cabal, e probabilmente anche un rinforzo in avanti: un jolly da poter mettere a disposizione di Motta che necessita di rinforzi in vista della seconda parte di stagione.