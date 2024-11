Marotta vende Lautaro per fare un dispetto alla Juve: lo scambio è folle

Nessuna pietà per la sua ex squadra da parte di Giuseppe Marotta: ecco il prossimo obiettivo di mercato dell’Inter.

Scenari di calciomercato a dir poco folli stanno per coinvolgere l’Inter e la Juventus, a fare il dispetto ci pensa il grande ex Giuseppe Marotta oggi presidente dell’Inter. Pur di stravolgere i piani della Vecchia Signora, il numero uno dei meneghini è disposto a mettere in vendita il capitano.

Sarà dunque questa la stagione dei saluti per Lautaro Martinez? Il bomber campione del mondo con l’Argentina ad agosto scorso ha firmato il rinnovo con l’Inter legandosi al club fino al 2029. Mossa che sembra però nascondere dietro di sé una strategia ben chiara da parte della società che presto inizierà una nuova rivoluzione e lo farà privandosi come prima cosa del suo Toro.

In giro gli estimatori dell’argentino non mancano e la società meneghina è stata brava a muoversi: ora che è stato blindato le big d’Europa dovranno presentarsi con soldi pesanti o al limite con qualche cartellino di valore. Ecco, proprio lo scambio potrebbe mettere nei guai la Juve.

Juventus, Motta beffato: è tutta colpa di Marotta

Colpo gobbo, è proprio il caso di dirlo, da parte di Marotta che ha già alzato la cornetta e si è messo in contatto con la Premier League. Più precisamente con il nuovo Manchester United di mister Ruben Amorim che con ottime probabilità in estate cambierà volto e lo farà partendo proprio dall’attacco. Il restyling inglese parla argentino visto che l’obiettivo numero uno è proprio Lautaro. E per abbassare il prezzo lo United è pronto ad inserire nella trattativa proprio l’ex pupillo di Thiago Motta.

Il tecnico della Juventus vorrebbe riabbracciare Joshua Zirzkee, soprattutto perché sta giocando poco, e la Juve per arrivare a lui sarebbe addirittura pronta a sacrificare Dusan Vlahovic. Operazione sensata da parte della Vecchia Signora che non ha però fatto i conti con il suo ex amministratore delegato oggi ai vertici dell’Inter. Il Manchester cerca una punta e Lautaro non è impossibile: per arrivare a lui bastano, si fa per dire, 60 milioni più il centravanti olandese.

Operazione che oggi è agli albori ma che nel giro di poche settimane potrebbe arrivare ad un punto di svolta. La Juve vorrebbe bloccare tutto e aggiudicarsi l’ex Bologna ma in questo momento mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri non è facile. Lautaro al Manchester è una trattativa che può andare in porto ma in questo momento le parti sono in fase di studio, a stagione conclusa si tireranno poi le somme.