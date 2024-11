Non ci sono più dubbi, la penalizzazione è ufficiale: Juve, la classifica cambia

Dopo la nuova penalizzazione, la classifica è stravolta: adesso non ci sono più dubbi, la sentenza è ufficiale! Coinvolta anche la Juve

Classifiche di nuovo stravolte dalla giustizia sportiva. Ci risiamo. Non è la prima volta né sarà l’ultima in cui arrivano penalizzazioni che cambiano i connotati delle graduatorie di quanto fatto sul campo. Nel corso degli anni sono diversi i casi che hanno riguardato anche i club di primissima fascia, ne sa qualcosa la Juventus. Giusto per restare all’anno scorso, qualche episodio si è verificato in Premier League con Everton e Nottingham penalizzate per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

In Italia in questa stagione piange il Cosenza in serie B con quattro punti sottratti per mancati versamenti Irpef. I nuovi verdetti sono ancora più pesanti e vedono la FIGC costretta a togliere diversi punti alle squadre coinvolte. Problemi gravissimi per i club con la Juve spettatrice interessata. I bianconeri solo due anni fa vissero una stagione tribolata a causa delle conseguenze della manovra stipendi con una penalità ballerina che veniva tolta e messa dalla classifica anche in quel caso stravolta.

Arriva la penalizzazione, classifica stravolta: coinvolta anche la Juve!

La situazione è la medesima, ma per una volta il club piemontese beneficerà delle disgrazie altrui, trovandosi a scalare posizioni grazie alle nuove decisioni da parte della giustizia sportiva. Il verdetto è ufficiale e definitivo, cambia radicalmente tutto.

Ci riferiamo a quanto sta succedendo in serie C, per la precisione nel girone C, quello che vede la presenza della Juventus Next Gen. La seconda squadra dei bianconeri era relegata all’ultimo posto in classifica sul campo a seguito di una stagione davvero sciagurata che ha già portato all’esonero di Montero. Mai così in basso da quando c’è l’Under 23.

Una mano arriva da queste nuove penalizzazioni che riguardano due squadre, in grossa difficoltà economica e societaria. La prima è sicuramente il Taranto, penalizzato di ulteriori sei punti che vanno a sommarsi ai quattro già tolti per un totale di dieci. Gli jonici scendono così all’ultimo posto, togliendo l’infausta posizione alla Juve. Ma anche la Turris, invischiata nella lotta per mantenere la categoria, si è vista sottrarre ben cinque punti, tornando così a contatto con i bianconeri pur restandole per ora sopra.

Una lieta novella da cui ripartire. C’è da scongiurare una retrocessione che significherebbe dover riacquistare il titolo per avere la possibilità di disputare la terza categoria italiana (in caso di mancata iscrizione di qualche altra società avente diritto). Una cosa fin qui mai capitata a nessuna seconda quadra.