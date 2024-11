Arriva l’amico di Dybala: nasce una Juve stellare

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti al colpo da 20 milioni di euro. Ma il prezzo potrebbe essere trattabile. Arriva l’amico di Paulo Dybala

La Juve guarda in Argentina. O, per meglio dire, guarda ad un calciatore argentino, amico di Paulo Dybala, che però ha un passaporto comunitario, quello spagnolo, che permette di pensare al colpo grosso, da 20 milioni di euro (forse anche trattabili), per il prossimo mese di gennaio.

La notizia arriva dalla Spagna, e mette in evidenza come un elemento dell’Atletico Madrid di Simeone, sta trovando grosse difficoltà quest’anno a trovare spazio. A differenza di quanto successo da sempre dentro il suo cammino dentro i madrileni, Angel Correa gioca con il contagocce. In scadenza di contratto nel 2026, è uno di quei giocatori in bilico che potrebbero partire già a gennaio o forse alla fine di questa stagione. Intanto, i Colchoneros, hanno fissato il prezzo: quei 20 milioni di euro di prima che indicano come il giocatore potrebbe realmente dire addio alla sua esperienza in terra spagnola.

La Juventus su Correa: sfida alla Fiorentina

Correa, però, viene riportato da fichajes.net, non interessa solamente alla Juventus. Ma piace anche alla Fiorentina in Italia e alla solita squadra di Premier League che, però, visto il poco fascino, fa oggettivamente meno paura: parliamo del Crystal Palace.

“La Fiorentina che sta cercando di rafforzare la propria linea avanzata con giocatori di qualità ed esperti, ha mostrato interesse per Correa per la sua capacità di portare dinamismo e gol. D’altra parte, la Juventus – si legge sul sito citato prima – ha preso in considerazione l’opzione di ingaggiarlo. Anche il Crystal Palace, alla ricerca di un giocatore versatile che possa dare freschezza al proprio attacco, si è unito alla lista dei club che stanno seguendo da vicino la situazione dell’argentino”. Corsa a tre, quindi, per un attaccante che ha delle caratteristiche che forse, dentro la Juventus, ci sono già. Ma immettere un giocatore così importante, in una rosa comunque importante, è un segnale chiaro: Giuntoli vuole far crescere la squadra per raggiungere i propri obiettivi.